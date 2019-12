Blanc impol·lut

Si fins fa poc el blanc estava considerat el color per excel·lència de l'estiu, ara les coses han canviat, tant que en aquests moments la tonalitat més pura de la gamma cromàtica s'ha convertit en protagonista indiscutible dels mesos de fred. Res té més estil que vestir-se de blanc de cap a peus, encara que, això sí, seguint unes pautes d'estil.

Una d'elles diu que en el look per a aquests mesos no pot faltar-hi un bon abric blanc, o de color vainilla, si pot ser de tipus batí i de borrec, un teixit càlid i envolupant. Una vegada resolta la capa més exterior arriba el moment de triar una brusa o un suèter, que mai han de ser massa gruixuts.

Els pantalons blancs són autèntiques estrelles en el firmament estètic. Es porten amb pinces i cintura alta, de tall masculí i molt llargs, gairebé arrossegant-los per terra.

Les samarretes són una altra opció, encara que només per portar amb blazer o amb estilismes en els quals ha de destacar la peça d'abric.

El «all white», o blanc sobre blanc, també és una bona opció per als homes més atrevits, que ho porten en vestits, camises Oxford, la clàssica samarreta de cotó o fins i tot en el calçat.

Una altra lliçó d'estil de com portar el blanc en parella la donen David i Victoria Beckham, que van arribar a acudir completament de blanc a la gal·la MET. Ella portava un vestit strapless amb top en forma de volant, dissenyat per la seva pròpia firma, i ell un vestit bicolor de Ralph Lauren, amb camisa i jaqueta de color blanc i els pantalons i corbatí negres.

Les sabates enxarolades són ideals i en aquests casos millor de cordons, com un Oxford repuntejat o un derby.

Els més clàssics poden optar per un mocador de seda de butxaca bicolor.