Vila, la marca creada per les germanes Grace i Melissa Villareal, és perfecta per sortir a un sopar i per anar a treballar. Les seves bosses destaquen per un disseny atemporal que combina a la perfecció amb tota mena de looks. Segons expliquen, els seus dissenys s'han creat a partir dels conceptes de pau, bellesa, harmonia, serenitat, passió i gosadia. «Entenem la moda com una de tantes formes d'expressió, de mostrar la pròpia essència», afirmen