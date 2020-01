La campanya publicitària per a la primavera de Guess i Marciano és encapçalada per Jennifer López. La campanya és dirigida per Paul Marciano, director creatiu de Guess? Inc., i filmada a través de la lent de la fotògrafa Tatiana Gerusova a Santa Mònica, Califòrnia. La sèrie de fotografies saturades i en blanc i negre encarna l'estil de vida clàssic de Hollywood, amb els cabells despentinats i poses juxtaposades contra les palmeres i platges de Califòrnia en el fons.