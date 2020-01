Consells per treure partit a les rebaixes

Aquests capritxos que resulten impensables en èpoques normals poden fer-se realitat durant el període de rebaixes, quan la majoria de les grans marques s'apunten als descomptes.

Tot i que encara queden firmes que mai rebaixen els seus productes –és, per exemple, el cas de Louis Vouitton–, la majoria dels grans noms de la moda sí que ofereixen descomptes al final de cada temporada. Això sí, ho fan d'una manera subtil, de manera que en els aparadors mai apareixeran grans cartells que posin «rebaixes».

El cas és que és el moment de comprar-se una bossa o un abric que resistiran anys a l'armari i que a penes passaran de moda. La clau és triar peces de qualitat amb caràcter atemporal. Un vestit jaqueta, una brusa de seda o unes bones botes entren dins aquesta cotitzada categoria. Cal no oblidar aquestes peces casuals que es posen els caps de setmana i duren una eternitat. Firmes com Ralph Lauren sempre presenten siluetes femenines, teixits molt cuidats i patrons que afavoreixen el cos de la dona. Els jerseis càlids i els polos, les bufandes i els capells i fins i tot un bon plomes amb el qual fer front al fred ara es poden trobar a preus irresistibles.

Cal no oblidar les que sempre volen anar vestides a l'última. En aquests casos també hi ha la possibilitat d'aconseguir productes més cridaners que, encara que no tinguin una vida útil tan llarga, sempre poden conservar-se en el vestidor com una espècie de curiositat. D'altra banda, no és res nou que els vaivens de la moda són impredictibles i que el que avui es porta pot tornar de nou d'aquí a uns quants anys.

Un altre consell que és infal·lible abans d'anar a comprar és fer-se una petita llista per no desviar-se gaire de l'objectiu marcat.