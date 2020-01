El barret de pluja de tota la vida torna per la porta gran. Famoses com Britney Spears, Jennifer Aniston, Christina Aguilera i les protagonistes de «Sexe a Nova York», Charlotte, Carrie i Miranda, portaven sempre aquest complement. El bucket hat, també conegut com a barret de pescador, es convertirà en el complement imprescindible de la pròxima primavera. Firmes com Prada ja s'han afanyat a llançar els seus models.