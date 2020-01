La manresana Miriam Ponsa presenta la nova col·lecció tardor-hivern inspirada en el mar d'Aral

La dissenyadora manresana Miriam Ponsa presentarà el proper 3 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, la seva nova col·lecció tardor-hivern, i ho farà en una desfilada independent i amb models no professionals que surten dels cànons establerts en la passarel·la com a protagonistes, tal com ja va fer per a la col·lecció SS20 Muses.

El càsting, que ha anat a càrrec de la mateixa dissenyadora, ha tingut més 70 aspirants, de les quals han sortit les 21 models d'entre 19 i 73 anys, i de talles i orígens ben diversos, que lluiran les noves creacions de la disse-nyadora.

La nova col·lecció pretén «reflexionar i denunciar la petjada de l'ésser humà en el nostre ecosistema malalt per la sobreproducció i l'explotació despietada dels recursos naturals i humans, i en què la indústria de la moda té una responsabilitat important».

Inspirades en el mar d'Aral, un llac convertit en un desert tòxic pels projectes de canalització de l'extingida URSS, les peces de Ponsa s'inspiren en la desertització del lloc amb tonalitats ataronjades de camell, marró i coure.

Els teixits naturals com el cotó, la seda, el moher, el caixmir i la llana són els protagonistes de la col·lecció. L'elecció dels teixits nobles ha estat, asseguren fonts de l'empresa manresana, «una decisió presa amb molta cura i consciència mediambiental».