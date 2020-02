24 dissenyadors i marques i més de 40 compradors a la 25a 080 Barcelona Fashion

El 080 Barcelona Fashion ha obert les portes de la seva 25a edició al Recinte Modernista de Sant Pau. El certamen de moda –que se celebra del 3 al 6 de febrer- aposta enguany per nous formats i accentua el seu perfil internacional, amb un cartell renovat de 24 dissenyadors i marques. Una quarantena de compradors internacionals de països com Japó, els Estats Units, Canadà, Hong Kong o el Regne Unit visitaran el 080 Barcelona Fashion, i més d'una cinquantena de compradors estatals. De forma anticipada, s'han acreditat prop de 1.000 professionals de la comunicació, periodistes i bloggers de 400 mitjans diferents, un 20% dels quals internacionals. "El 080 és l'autèntica plataforma internacional per a la promoció de la moda i el disseny que es fa a Catalunya", ha recalcat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

"El 080 Barcelona és un ecosistema de referència al sud d'Europa, que posiciona Barcelona i Catalunya com a país obert a la moda i a tota la creativitat i innovació que es genera al seu voltant", ha continuat Chacón, que considera el certamen de moda català "un espai de creació més enllà de les desfilades". "El 080 és també un model a seguir en la recerca de sostenibilitat, en difusió de coneixement, en innovació a través del fash-tech i alhora permet potenciar la producció del sector arreu del país", ha enumerat la consellera d'Empresa i Coneixement. En paral·lel, Chacón ha destacat que la plataforma de moda recull "els valors que ens demana el segle XXI, com són la creativitat, la imaginació i la sensibilitat". "Això no és flor d'un estiu. Com en el MWC, el 080 Barcelona Fashion no va d'una fira de dos o tres dies sinó de tot l'ecosistema que genera al seu voltant", ha insistit la consellera d'Empresa.

"A Catalunya coneixem molt bé el sector tèxtil i de la moda, amb 800 empreses que generen més de 14.000 MEUR de facturació i donen feina a prop de 65.000 persones", ha recordat Chacón, que també ha posat sobre la taula les xifres positives en vendes de moda (un +0,8%) i en exportacions catalanes (4.900 MEUR de gener a novembre, superant ja el total del 2018). "Avui podem dir que Catalunya té un ecosistema de moda fort. Perquè no oblidem que fer moda és fer empresa. I fer empresa és fer país", ha conclòs la consellera d'Empresa i Coneixement, que ha fet un brindis amb autoritats i dissenyadors per donar el tret de sortida a la 25a edició de la 080 Barcelona Fashion. La firma emergent Lera Mamba ha estat l'encarregada d'obrir la passarel·la de moda amb la col·lecció FACTOR50 i enguany destaca la novetat del 080 Capsules Day, el proper dijous 6 de febrer.

Avellaneda i Alled-Martinez al Capsules Day



Firmes com Avellaneda, Alled-Martinez, Lagaam, Las Antonias i Juanjo Villalba hi presentaran les seves propostes en un format conceptual amb col·leccions més reduïdes per donar a conèixer la seva marca, concepte i univers creatiu. Un altres dels moments destacats d'aquesta 25a edició serà l'homenatge a Andrés Sardá, que va morir el passat 16 de setembre. Demà dimarts a migdia es recordarà el dissenyador –pioner en portar la roba interior a les passarel·les- amb un acte on hi participarà la seva filla Núria i comptarà amb la presència d'amics i professionals del sector de la moda. En paral·lel, es pot veure una mostra retrospectiva amb els dissenys més destacats i emblemàtics de Sardá.

El cartell del 080 disposa de noms rellevants entre les marques internacionals, com la firma sud-africana Chulaap, el creador peruà Esaú Yori, la novaiorquesa Love Binetti, el dissenyador grec Yiorgos Eleftheriades o Boris Bidjan, que torna a desfilar a Barcelona després d'una dècada presentant les col·leccions a París. Per part catalana destaquen firmes com Naulover, Maite by Lola Casademunt, Txell Miras, Oscarleon, Designers Society i Custo Barcelona. A banda de les desfilades, el 5 de febrer hi haurà les Fash-Tech Talks -amb una conferència de l'expert en robòtica i disseny computacional Aldo Sollazo- i el 6 de febrer se celebrarà una nova edició del Fashion Summit, la trobada amb la indústria de la moda.

20 marques d'autor 'top' a la Pop Up Gallery



Finalment, a l'Open Area el 080 Barcelona Fashion reedita la Pop Up Gallery, l'espai experiencial i multidisciplinari que vol apropar al públic les últimes tendències en una store efímera amb les marques d'autor més 'top' del moment. "És un espai on podem trobar unes 20 marques d'accessoris, complements i roba perquè el públic pugui descobrir-les i comprar-les", ha precisat la responsable del 080 Barcelona Fashion, Marta Coca. Hi participen firmes com Accidental Cutting, All that she loves, Anna Rius, Blunblow, Daniel Josier, Mikakus, OscarLeon, Serendipity, Tassels o The Perfect Son, entre d'altres.