Aquesta primavera la biker perdrà el seu paper predominant i serà substituïda per la jupa de cuir amb tall tipus blazer, en versió XL, al més pur estil dels vuitanta. Zara ja ha posat a la venda una jaqueta d'aquest tipus que costa 59,90 euros. Es tracta d'una d'aquestes peces que combina amb tot i que pot portar-se tant amb faldilles com amb pantalons. El truc perquè llueixi és que sembli com dues talles més grans de la necessària.