La companyia francesa, propietat del conglomerat de luxe LVMH, ha signat un acord de col·laboració global amb la National Basketball Association, (NBA), per convertir-se en proveïdora oficial del bagul de viatge per al trofeu de la Lliga. L'empresa serà la proveïdora oficial del bagul per transportar el reconegut trofeu Larry O'Brien. És la primera vegada que la companyia subscriu un compromís amb una lliga americana.