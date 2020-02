Pertegaz en color

El retorn a les passarel·les de la firma Pertegaz no ha decebut i el debut de Jorge Vázquez com a nou director creatiu, menys encara. La Mercedes-Benz Fashion Week, que es va celebrar a principi de mes, va ser el context per presentar una col·lecció pelna de color i de detalls, en la qual Vázquez, nascut a Galícia, ha tingut molt en compte l'herència de Pertegaz (1918-2014), nascut a Terol i barceloní d'adopció.

La col·lecció s'inspira en el període novaiorquès de Pertegaz, iniciat a final dels anys 70, i el gran impacte que va suposar per a ell presenciar el musical Hair, a Broadway. «Vaig comprendre que alguna cosa diferent estava a punt de començar. Naixia la moda jove, el prêt-à-porter, la moda del carrer», va deixar dit el modista.

Ara, Jorge Vázquez reprèn colors clàssics de la firma com el cru, el negre i el vermell, sense oblidar el fúcsia, que va pel camí de convertir-se en un nou símbol de la casa. El verd maragda, aiguamarina, verd llima i corall, juntament amb els estampats en ziga-zaga, dominen unes peces pensades per portar cada dia, sempre amb el toc especial que té la roba de tall impecable.



Posada en escena espectacular

Abrics i vestits de còctel tampoc falten entre les propostes, amb botes, sabates brillants, sandàlies altes i bosses brodades amb plomes amb empunyadures daurades i pedreria. Tolentino Hats ha fet d'elaborar els tocats inspirats en els musicals de Broadway, plens de plomes i pedreria.

La posada en escena de la desfilada no va poder ser més espectacular. Lluny del típic negre de les passarel·les, una gran moqueta de color fúcsia elèctric va cobrir la sala, amb una orquestra que es va ser situada al costat d'un jardí de xiprers en al·lusió a la masia que Pertegaz tenia a l'Empordà.