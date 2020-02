La sola vermella trepitja de nou

El Palais de la Port Dorée de París ret homenatge a Christian Louboutin, el mestre de les soles vermelles, amb una exposició que repassa la seva trajectòria com a dissenyador i inclou més de 300 sabates. Entre aquestes es troben les peces més preuades de la seva col·lecció personal i préstecs de col·leccions públiques, algunes mai mostrades al públic. També hi haurà col·laboracions del dissenyador amb artistes com el director de cinema David Lynch, l'artista multimèdia Lisa Reihana o la coreògrafa espanyola Blanca Li. Louboutin va néixer al districte 12, on hi ha el Palais de la Port Dorée. Les seves formes i motius li van servir com a font d'inspiració per crear els seus primers dissenys, com la sabata Maquereau.