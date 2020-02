El sèrum facial amb vitamina C i àcid hialurònic de la firma italiana Florence Bio Comesi és una d'aquestes temptacions a les quals és difícil resistir-se, i encara més si es té en compte que només costa 18 euros. Per si no fos prou, el producte està fet amb ingredients derivats de l'agricultura biològica. És totalment vegà, lliure de parabens, silicones, alcohol i fragàncies, i no ha estat testat en animals.