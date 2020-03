Luxe ecològic a la passarel·la

Les firmes de moda cada vegada tenen més consciència ecològica, i Burberry no és cap excepció. La casa va organitzar una desfilada amb «Petjada de carboni zero» a la Setmana de la Moda de Londres. Ha apostat per la sostenibilitat i ha presentat la seva nova col·lecció tardor-hivern en una desfilada que ha aconseguit un certificat que el cataloga com a neutre en carboni. La firma ha aconseguit reduir l'impacte mediambiental a la desfilada amb mesures com l'elecció d'un lloc certificat com a sostenible o l'eliminació del transport aeri de les seves mercaderies.