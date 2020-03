McQueen viu en teles

Sarah Burton, directora creativa d'Alexander McQueen, ha tingut la brillant idea de distribuir entre estudiants de disseny els teixits de la casa que han quedat arraconats. La valuosa donació es materialitzarà en desfilades de graduació d'escoles de disseny com la de la Universitat de Westminster i la Central Saint Martins.

«Jo vaig ser molt afortunada, a mi em van ajudar donant-me teles per a la meva col·lecció de final d'estudis quan vaig començar a treballar a McQueen», assegura Burton.

Als arxius de la casa anglesa s'atresoren centenars de metres de chiffon, tweed, teles per a camises, teixits de tons de l'arc de Sant Martí i quilos de seda. Des que Burton va començar a treballar per a McQueen el 1996, mai no s'han llençat els gèneres que sobren. Catorze facultats de tot Anglaterra, Escòcia i Gal·les han rebut aquests materials, de manera que els estudiants poden accedir a teixits de luxe de manera gratuïta, una cosa que les mateixes institucions educatives no els poden facilitar. Si avui existeix aquesta possibilitat és, en part, per la pràctica habitual de la indústria de la moda d'encarregar més teixit del necessari. La tradició d'arxivar i guardar meticulosament cada retall de recerca, cada patró, drap i mostra de tela ha estat la tònica habitual de Sarah Burton des dels seus inicis.

Burton també va posar en marxa exposicions a la botiga d'Alexander McQueen que permeten descobrir els secrets del disseny i el treball en equip, una iniciativa que ha acabat desembocant en un programa educatiu que porta els estudiants a la botiga per impartir sessions formatives. Alexander McQueen, mort el 2010, va ser dissenyador en cap a Givenchy del 1996 al 2001 i després del seu propi segell. La marca segueix sent una de les preferides per les més elegants del Regne Unit.