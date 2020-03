Jennifer Lopez comença per magnificència la seva etapa com a imatge de la firma Coach. L'artista novaiorquesa protagonitzarà campanyes per als articles de cuir exclusius de la casa, amb col·leccions de carteres i calçats. Entre els ambaixadors actuals de Coach hi ha Yara Shahidi, Selena Gómez i Michael B. Jordan. «És una marca avantguardista de la qual sempre he estat fanàtica, i la col·lecció realment parla del meu estil», assegura l'artista.