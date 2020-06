Descobreix si una peça de roba és de la teva talla sense necessitat de provar-te-la

El coronavirus ha trastocat la nostra vida diària d'una manera sobtada. De la nit al dia ens vam veure immersos en una pandèmia digna de les pel·lícules de ciència-ficció de Hollywood. Les màscares i els gels hidroalcohòlics s'han convertit en aliats inseparables que ens acompanyen al llarg del dia. Els nostres treballs, igual que les nostres aficions i entreteniments, han patit modificacions per tal d'adaptar-se a la denominada 'nova normalitat'.

Entre aquestes coses que s'han vist afectades trobem les botigues i comerços de roba. Ara, cada vegada que una persona es provi una peça, aquesta haurà de ser desinfectada abans d'arribar a les mans del pròxim client. No obstant això, són molts compradors que, volent reduir els riscos al mínim prefereixen no provar-se la roba, ni entrar als emprovadors.

Per tots aquells que desitgen oblidar-se dels emprovadors fins que la situació millori i que, a més, vulguin estalviar-se temps i esforç, apuntem uns trucs que ajudaran a saber si uns pantalons són de la teva talla sense necessitat de provar-te'ls.

En línies generals tots sabem quin tipus de peça és del nostre gust i ens afavoreix més. En funció del tir dels pantalons, el tipus de tela, de patró o fins i tot el color ens pot quedar millor o pitjor. En canvi, encertar amb la talla perfecta sol ser una tasca més complicada, més si no ets un comprador habitual i no tens la destresa d'altres clients.

Segur que més d'una vegada t'has qüestionat per què si compres uns pantalons d'una marca concreta utilitzes una talla i si canvies de disseny, necessites dues talles més. La proporcionalitat del nostre cos, que és en el que es basen els següents trucs, és la millor manera d'encertar amb la talla de la roba.



Encerta amb la talla dels pantalons

El primer consell que t'acostem per a evitar que t'hagis de provar els pantalons en temps de coronavirus consisteix a enrotllar la cintura dels pantalons o faldilla al voltant del coll, com si es tractés d'una capa. Si la cintura de la peça tanca just al perímetre, llavors has encertat amb la teva talla. Si no arriba o sobra tela, hauràs de triar una altra mesura.

Una altra manera de conèixer si es tracta dels pantalons ideals és la de tancar el puny i comprovar si el teu avantbraç i el puny caben dins de la cintura dels pantalons. Si s'ajusta a la grandària i no sobra tela ni en manca, serà una peça que s'ajusti a la teva talla.



Coneix si una samarreta és de la teva talla

També existeixen tips per estalviar temps i augmentar la seguretat enfront del Covid-19 a l'hora d'encertar amb la talla de les samarretes. Per a això, has d'agafar la peça de la costura de les espatlles i portar-la fins a les teves, just on s'uneixen amb els braços. Mantingues l'esquena recta i aixeca una mica el pit. Si et quadra, és la teva talla.



Calçat i mitjons

L'avantbraç, també ens serveix per a mesurar el calçat: tan sols has de posar la sola damunt de la part posterior del braç i veure si coincideix. Normalment la mesura de l'avantbraç sol ser igual a la del calçat.

Si d'altra banda, vols saber si uns mitjons són de la teva talla (aquest truc és idoni per a nadons o nens), enrotlla al voltant la part del peu del mitjó. Si la punta i el taló es toquen sense que hagis de tirar i no s'uneixen els extrems, són de la teva talla.

Si no vols arriscar-te a comprar una peça sense provar-te-la per por de que no encertis amb la talla, pots provar amb la roba que tens en el teu armari. Intenta realitzar aquests trucs a casa i veuràs com funcionen! També volem ressaltar que el Boletín Oficial del Estado (BOE) assegura que els emprovadors i la roba dels comerços hauran de ser desinfectats després de cada ús, per la qual cosa, no haurien d'existir majors riscos.