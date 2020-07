Bershka s'alia amb l'NBA per llançar una col·lecció de moda

Bershka s'alia amb l'NBA per llançar una col·lecció de moda | NBA

Berskha, una de les marques per a joves del Grup Inditex, s'ha aliat amb l'NBA per tal de llançar una col·lecció, que està inspirada en el 'streetwear' americà i en els estils més urbans.

En concret, aquesta col·lecció, que estarà disponible a partir del 7 d'agost a Bershka.com i en botigues seleccionades de la marca, mostra la capacitat de l'NBA d'unir a jugadors i aficionats de tot el món, així com el concepte de reunir diversos grups, ja que moltes de les peces presenten una mescla del logo de més d'una de les franquícies.

Entre els exemples s'inclouen un 'hoodie' per amb logos de franquícies com les de Chicago Bulls, Golden State Warriors i Orlando Magic, i un top i uns pantalons xandall 'oversized' amb els de Los Angeles Lakers, Miami Heat i Nova York Knicks en format 'patchwork' per a dona.

A més aquesta col·lecció compta amb l'etiqueta 'Join Life' de Bershka, que indica que les peces s'han confeccionat seguint els processos i amb les matèries primeres més sostenibles, com ara el cotó i el polièster reciclats i el cotó de cultiu ecològic.

L'anunci d'aquest acord entre la lliga de bàsquet coincideix amb el retorn de la competició nord-americana després d'haver estat paralitzada per la pandèmia del coronavirus i que es reprendrà aquest dijous en la 'bombolla' creada al Walt Disney World Resort d'Orlando (Florida).

Per part seva, aquesta no és la primera vegada que el Grup Inditex s'alia amb l'NBA, ja que Zara, el seu vaixell almirall, va llançar en 2013 una edició limitada de samarretes per a nens a escala mundial.