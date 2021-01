Mango elimina la línia de talles grans Violeta

La multinacional catalana Mango eliminarà Violeta, la seva línia de moda de talles grans per a dones, per integrar-la dins de la línia principal de la marca Mango Woman, que ampliarà la seva oferta fins a la talla 54. La transició, que començarà l'agost d'aquest any i durarà fins al gener del 2022, té per objectiu augmentar les vendes del sector de talles grans del grup, fent-les més visibles en incloure-les en la seva línia principal.

Amb la integració també persegueixen rebaixar els preus de les peces grans, ja que fins ara Violeta utilitzava patrons i materials diferents, fet que implicava encarir els costos. Segons ha avançat aquest dilluns el portal modaes.es, les botigues Violeta desapareixeran l'agost del 2021, moment en què les talles grans ja es trobaran a totes les botigues de Mango amb roba de dona.

De l'oferta total d'aquestes peces, el 80% seran encara amb els patrons Violeta –tot i que tindran etiqueta de Mango– i el 20% ja formaran part de la nova línia. A principis del 2022, amb la col·lecció primavera-estiu, tota la col·lecció estarà ja unificada en la línia Mango Woman.

Mango va anunciar la setmana passada el llançament d'una nova línia d'articles de la llar, disponible en el seu canal 'online' a partir del segon trimestre del 2021 i en una vintena de mercats europeus, entre aquests, Espanya. La companyia llançarà primer una càpsula enfocada només al producte tèxtil, amb la previsió d'anar ampliant gradualment l'oferta amb noves categories de productes.

L'existència de marques diferenciades per a talles grans s'ha demostrat ineficient en termes de costos i poc atractiva en qüestions d'imatge de marca. L'aposta estètica de les firmes de moda comença cada vegada més a integrar models amb talles normals en la publicitat, tot i que a la pràctica el volum de vendes més elevat es concentra en les talles usuals, de manera que l'oferta en botiga és menor en el cas dels patrons més grans i més petits.