Guia de metxes, perquè treguis el màxim partit a la teva cabellera

Balayage, babylights, melting... El món de les metxes pot resultar complex, amb noves tendències sorgint constantment. A vegades, la diferència entre les unes i les altres està en simples matisos. Però ja se sap que els detalls ho canvien tot. Del que no hi ha dubte és que el servei de metxes és un dels més demandats en els salons de perruqueria. I és que el resultat pot ser espectacular: una cabellera lluminosa i plena de matisos, totalment personalitzada i amb la capacitat d'afavorir al rostre. Per això, hem preparat una guia de metxes amb els estils més destacats, perquè et converteixis en una veritable experta i li treguis el màxim partit a la teva cabellera.

Així han evolucionat les metxes

Han passat ja uns quants anys des que es van posar de moda les metxes californianes, aquelles en les quals s'aclareix el cabell de mitjans a puntes, creant un fort contrast respecte al color de base. Des de llavors, no han deixat de sorgir variants. La majoria d'elles en una mateixa adreça: la cerca de la naturalitat, una cabellera il·luminada en la qual el treball del perruquer sigui pràcticament imperceptible.

Així, després de les californianes van arribar les metxes ombré, que es caracteritzen per crear un efecte ombrejat, suavitzant el contrast entre els dos tons. I després es va fer un pas més enllà amb les metxes sombré, resultat de la suma de soft i ombré, que són un estil d'ombré, però encara més suau, gràcies a l'ús de tonalitats que són semblants entre si, perquè no hi hagi tanta diferència entre l'arrel i les puntes.

Paral·lelament, el món de les metxes va prendre bona nota del món del maquillatge i de com aquest utilitza el color per a ressaltar els trets més bells del rostre i dissimular els possibles defectes. Així va arribar el hair contouring, amb metxes localitzades o adreçades estratègicament per a aportar definició al rostre.

Les més populars del moment

Les tendències evolucionen constantment i, per això, continuen apareixent noms nous a incloure en aquesta guia de metxes. En concret, et parlarem de tres estils que, actualment, són els més demandats: balayage, babylights i melting.

Com expliquen des de la signatura Kevin Murphy, les metxes balayage s'aconsegueixen "realitzant un escombratge des de l'arrel fins a la punta, suavitzant i il·luminant el cabell per a aconseguir un look d'allò més natural i afavoridor". Per part seva, des d'Olaplex afegeixen que "les balayage tenen un avantatge i és que no se sap molt bé on neix la metxa. Això permet que les visites a la perruqueria siguin més espaiades, ja que no és necessari retocar-les mensualment. Són perfectes per a aquelles dones atrafegades a les quals els costa trobar un lloc per a anar al saló."

En el cas de les babylights, el que es busca és recrear la lluentor natural pròpia dels bebès, especialment en cabelleres de base rossa. Per a aconseguir-ho, s'agafen fils molt fins de cabell que s'aclareixen subtilment, d'arrel a puntes, perquè s'aconsegueixi un efecte de lluminositat general, però sense que destaqui cada metxa de manera individual.

Per part seva, Laura Cortés, perruquera en Backstage BCN, defineix les metxes Melting com "una fusió de tons amb degradat natural i suau, que permet un efecte multidimensional. El que agrada més d'aquest nou servei de coloració és que il·lumina i dóna lluentor a la cabellera i, en concentrar-se en els flocs que envolten el rostre, es potencia la lluminositat de les faccions". En els salons Backstage BCN han creat 5 varietats de metxes melting, per a personalitzar al màxim cada look: Melting Avellana, Melting Caramel, Melting Caramel Iced, Melting Cooper i Melting Vainilla.

Versions més atrevides

Vivim en una època de contrastos. Per això, malgrat tendir a la naturalitat també hi ha una clara aposta per tendències més cridaneres. És el cas de l'ús dels tons pastel i fantasia a l'hora de realitzar les metxes. Un joc de contrastos que funciona molt bé, especialment entre la gent més jove, per a donar un toc original i personalitzat al cabell.

En els últims mesos, també hem vist un retorn, encara que més tímid, de les metxes chunky. Com expliquen des de Treatwell, "les metxes chunky es caracteritzen pel seu gruix i el seu gran contrast amb el to de base. A més, aquestes metxes són molt rectes, precisament per a emfatitzar aquest contrast, i es reparteixen estratègicament per tot el cap. Com ja succeïa en els noranta, sol ser molt habitual acolorir els flocs davanters per a donar-los tot el protagonisme."

Finalment, et volem parlar de les Money Piece Hair, unes metxes nascudes per a adaptar-se a aquelles dones que volen renovar el seu look, però sense haver de passar molt de temps en el saló o aquelles que busquen serveis de color més econòmics. La gran novetat són els dos flocs pròxims al rostre, més clars, i que permeten refrescar ràpidament qualsevol look. Així ho explica Raquel Saiz, directora de Saló Blue en Torrelavega (Cantàbria): "Aquestes metxes són una reinvenció de les tan aclamades balayage. Van sorgir davant la necessitat d'aportar llum als flocs pròxims al rostre amb tonalitats més clares que en la resta de la cabellera. D'aquesta manera, aconseguim il·luminar, donar més volum i dimensió, amb molt poc esforç i aconseguint grans resultats."