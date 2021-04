Mango crea la seva primera col·lecció de roba interior i de bany per a dones amb un sol pit o amb una pròtesi

Mango crea una nova col·lecció de peces íntimes i de bany per a dones amb un sol pit o una protèsi. La iniciativa respon a la crida del col·lectiu teta & teta, que rebrà íntegrament els beneficis de les vendes de les peces. L'objectiu és poder satisfer les necessitats de dones que han hagut d'enfrontar a una mastectomia i han decidit no fer servir pròtesis ni fer-se una reconstrucció de pit. Segons ha explicat la marca, una de les claus de el projecte ha estat assegurar la creació d'un producte assequible ja que actualment el preu d'aquestes peces és elevat. Mango ha elaborat tres sostenidors, dos banyadors i un bikini amb un disseny versàtil que permet l'adaptació de la peça tant per a dones amb un sol pit com per a dones amb pròtesis.

Els dissenys, que han estat confeccionats a Espanya, estan disponibles en els països en què el web oficial mango.com està present, en un ampli rang de talles que va des de la S fins a la XXXL.