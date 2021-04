La 080 Barcelona Fashion, de nou 100% digital i, per primer cop, a La Pedrera

La 080 Barcelona Fashion torna a apostar pel format digital en la seva 27a edició, que es realitzarà la setmana vinent, del 26 al 29 d'abril, a l'excepcional emplaçament de La Pedrera. Un total de 22 dissenyadors i marques participaran a la 'fashion week' catalana. El certamen es podrà seguir íntegrament en 'streaming' des del web 080barcelonafashion.cat.

Davant dels bons resultats de l'experiència prèvia amb l'edició de setembre i donada la situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia de la covid-19, la nova edició de la setmana de la moda catalana torna a presentar les col·leccions en format de 'fashion show films'. Si en l'anterior el plató va ser l'emblemàtic Recinte Modernista de Sant Pau, en aquesta ocasió l'escenari protagonista és, per primera vegada, la Casa Milà (La Pedrera), un espai únic on conflueixen moda, disseny i arquitectura. Els 22 dissenyadors i marques participants han gravat les seves propostes en diversos espais de l'edifici d'Antoni Gaudí, tant en localitzacions exteriors com el pati i el terrat, com interiors, com les golfes, la Sala Gaudí o un pis d'època.

El públic podrà seguir tota la programació a través de la 080 TV, des del mateix web 080barcelonafashion.cat, que es convertirà en un 'front row' virtual des d'on poder gaudir dels continguts en diferit en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.



Innovació, creativitat i sostenibilitat, els motors del 080

Amb dues edicions anuals, el 080 Barcelona Fashion és la plataforma de moda de Catalunya que s'ha consolidat com un referent al sud d'Europa. És un projecte plenament compromès amb la innovació, la creativitat i la sostenibilitat impulsat pel Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Aquests són els motors que marquen la seva transformació constant. I un pas més en aquest compromís és el fet que aquesta edició d'abril és la segona 100% digital.

080 Barcelona Fashion, a través de la diversitat de creadors i marques, treballa per projectar la indústria del país a nivell global i convertir la capital catalana en un pol de talent i creativitat. Es tracta de l'única plataforma al món que fusiona la moda amb els espais emblemàtics de la ciutat on té lloc.