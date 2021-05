L’estil de vida vegà i el concepte ‘cruelty-free’ s’imposen amb força: des d’aliments orgànics a moda sostenible, passant pels productes de cosmètica natural, que no només no contenen ingredients animals, sinó que els seus components tampoc procedeixen d’ells.

El veganisme és cada cop més popular i les dades ho demostren: Un estudi fet per la consultoria Lantern apunta que el mercat global de productes vegans generarà un consum que s'aproparà als 5 mil milions de dòlars. De fet, proliferen les firmes de cosmètica compromesa amb el món vegà.

Un clar exemple és The Cool Skin (www.thecoolskin.com), una innovadora marca de cosmètica natural que va néixer l’octubre del 2020 sota la direcció d’Ana Giusti.

Un dels objectius d’aquesta firma 100% vegana i sostenible és oferir solucions en la cura de la pell per mantenir-la sana i bonica, a més de protegir-la de les agressions externes i del pas dels anys.

Entre els seus productes aptes per a tota mena de pell, sense tenir en compte el gènere o la raça, destaca Super C Facial Sérum, un cosmètic específic per tractar les cares amb taques, deshidratades i amb petites arrugues.

La seva textura fresca i lleugera, així com els seus ingredients com les vitamines C i E, àcid hialurònic i l'àloe vera, entre d’altres, aporten un aspecte més rejovenidor a la pell, millorant-ne l’elasticitat i protegint les cèl·lules contra el mal causat pels radicals lliures.