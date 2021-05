Si hem de dir quin és el truc i la recomanació que més repetim en aquesta secció de Salut, és la importància d'utilitzar protecció solar, i no només a l'estiu, que és quan més exposats estem al sol, sinó durant tot l'any. I si insistim a recordar-te això és perquè les radiacions solars són les principals culpables de les taques i danys a la pell.

Per això, és important que sàpigues de què et protegeix exactament la crema solar, i trucs per triar la que millor s'adapti a la teva pell.

Aquí tens una guia bàsica sobre fotoprotecció:

Radiació ultraviolada

Segur que més d'una vegada has vist les sigles UV. Aquestes es refereixen a la radiació ultraviolada i, bàsicament, són els raigs invisibles que formen part de l'energia que ve del sol. Existeixen diversos tipus d'aquests raigs, però els que ens interessen són dos:

Els raigs UVA. Els de llarga ona i, per tant, penetren fins a les capes més profundes de la pell. Això provoca l'envelliment prematur de la pell, la qual cosa causa l'aparició d'arrugues i taques. A més, aquest mal pot derivar en càncer de la pell, si no es va amb compte. Els raigs UVB. Els d'ona mitjana, aquests només travessen les capes més superficials de la pell, la qual cosa ajuda a aconseguir un bronzejat ràpid. Però, l'exposició a aquests de forma continuada i forta produeixen cremades solars que, a llarg termini, poden alterar el material genètic, derivant en un càncer de pell.

Per això, és important que a l'hora de triar una crema solar, optis per una d'ampli espectre, és a dir, les que protegeixen dels raigs UVA i UVB. Fixa't bé en les característiques del producte!

Cal utilitzar protector solar perquè els beneficis del seu ús estan comprovats científicament. Utilitzar diàriament un fotoprotector protegeix contra la destrucció del col·lagen en la dermis, evita l'aparició de taques a la pell i la producció d'espècies reactives d'oxigen. Això és el que ens ajuda al fet que la pell no envelleixi de manera prematura.

Factor de protecció solar

L'SPF, o factor de protecció solar per les seves sigles en anglès (Sun Protection Factor) ens indica la protecció contra els raigs UVB. Així que, has de llegir bé les etiquetes per saber si també protegeix contra els raigs UVA.

I, alguna vegada t'has preguntat quina diferència hi ha entre la protecció SPF 30 i 50? Perquè, en realitat, la diferència pel que fa a la protecció no és molt significativa, i està demostrat científicament. Els protectors amb SPF 30 filtren aproximadament el 97% de raigs solars UVB, mentre que el SPF 50 filtra al voltant del 98%. Però, com hem comentat anteriorment, és important fixar-se en si és d'ampli espectre o no.

No et guiïs únicament pel factor de protecció solar, cal tenir en compte també que el filtre sigui adequat per a la teva pell, que sigui o no resistent a l'aigua, etc. El millor serà aquest que ens permeti protegir-nos de la quantitat més gran de raigs, que tingui una fàcil aplicació i no resulti pesat a l'hora de tornar a aplicar.

Quantitat de fotoprotector a la pell

Les publicacions científiques diuen que el més adequat és aplicar 2mg/1cm² de pell. Això es tradueix en una cullereta de cafè per protegir la cara, el coll i les orelles. Per al cos, en tindríem prou amb la mesura d'un gotet de xarrup. Però, més que això, l'important és que notis que totes les zones del teu cos estan ben cobertes de fotoprotector. A més, has de recordar tornar-ho a aplicar cada dues o tres hores.