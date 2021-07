La funda del nostre coixí va agafant amb el pas el temps un color groguenc. Ara, a l'estiu, el frec amb la suor fa que sorgeixi aquest to amb més facilitat. Però això no només passa en època estival, sinó que el cos sempre allibera suor quan dormim per mantenir la temperatura corporal en equilibri.

A més de suor, també la saliva que ens cau ajuda a aquest groc. Es tracta d'unes taques que resulten difícils d'eliminar. No obstant això, cal intentar llevar-les, ja que acaben sent un lloc còmode per microbis, que després poden traspassar el teixit i afectar la nostra salut. Com menys temps esperem al fet que aquestes taques augmentin, millor per poder acabar amb elles.

El més recomanable és rentar-les cada dos o tres mesos, però amb els ingredients adequats perquè penetrin en el més profund de la roba.

La millor manera d'eliminar-les és la que et proposem a continuació:

Per rentar el coixí cal abocar a la rentadora una tassa de detergent per rentar la roba, una tassa de detergent biodegradable per a rentaplats, una tassa de blanquejador casolà, mitja tassa de bòrax i aigua calenta.

El blanquejador casolà s'ha de fer barrejant tres litres d'aigua, mitja tassa de suc de llimona i una tassa d'aigua oxigenada. Després es remou. Aquest truc serveix també per a les taques de suor de samarretes.

Cal verificar sempre que el coixí pot ser netejada a la rentadora, cosa que ha de comprovar-se en l'etiqueta. El coixí cal ficar-la sense la funda i posar la rentadora en cicle d'aigua calenta.

A l'hora d’assecar-la, pots fer de la manera que prefereixis, tot i que ha de ser en un lloc ventilat perquè no agafi olor.