Si ja estàs de vacances, segurament estaràs gaudint de la calor prop de la mar, la platja o la piscina, etc. Entre les temperatures i l'aigua, la humitat conviu amb nosaltres, així que és molt important no descuidar la salut íntima durant aquests mesos.

Durant els mesos d'estiu, la zona íntima femenina és més delicada de l'usual i és més probable que pateixis algun tipus de molèstia. Aquestes poden ser irritacions, picors, o infeccions vaginals, com la candidiasi, provocada pel fong Càndida, o la vaginosi bacteriana. Perquè puguis gaudir de l'estiu sense preocupar-te, ni patir cap mena d'infeccions, apunta't tots aquests consells, i a remullar-te!

Infeccions vaginals a l'estiu

Com ja hem esmentat, a l'estiu augmenta la humitat en l'ambient, i fa que sigui més fàcil que els fongs puguin desenvolupar-se i viure. La vagina, precisament, és una zona rica en nutrients i, juntament amb la humitat, els fongs troben el lloc perfecte per a créixer. Cal dir que la humitat constant altera el pH natural de la zona vaginal, la qual cosa pot generar més infeccions no només per fongs, sinó també per bacteris.

I, com detectar que tens una infecció vaginal? Normalment els símptomes són picor o coïssor vaginal, que pot arribar a la irritació de tota la part íntima, una sensació molt molesta. Has de fixar-te també en el flux vaginal: si està alterat - augmenta el seu volum i consistència, canvia de color, fa olor- poden estar indicant infecció vaginal, ja que també són símptomes habituals. És important que acudeixis a un especialista en salut íntima si notes alguns d'aquests senyals.

Banyadors, biquinis i roba interior

Ve de gust passar el dia sencer a la platja o la piscina... Però compte, utilitzar d'una manera prolongada el banyador o el biquini genera molta humitat a la zona vaginal. Per això es recomana treure's el banyador i utilitzar roba interior eixuta si estarem un temps prolongat fora de l'aigua. Moltes vegades, per pura mandra i comoditat, no fem els canvis suficients de calcetes de biquini, i això genera un mitjà humit i calorós, la qual cosa provoca el canvi en la flora vaginal.

A més, s'aconsella evitar l'ús de roba íntima sintètica i ajustada per mantenir una bona salut íntima. Les fibres naturals són les més adequades per a una correcta transpiració. Quant a la roba en general, es recomana intentar no utilitzar pantalons ajustats. Les teles grosses poden generar irritació pel frec amb les costures, i impedeixen la transpiració natural dels genitals. Això també passa amb les mitges, els bodies i les faixes ajustades. En general, és millor que optis per pantalons amples, faldilles o vestits.

Higiene i menstruació

Mantenir una bona higiene íntima és important per prevenir infeccions. Pel que fa a la higiene en la part interna, has de saber que és fonamental que aquesta zona no sigui alterada amb cap producte, es neteja sola mantenint el nivell d'acidesa de pH. Les dutxes vaginals no són recomanables perquè poden eliminar la microbiota vaginal, la qual s'encarrega de protegir enfront de les infeccions. En la zona externa, vulva i vagina, si has d'utilitzar un netejador, assegura't de buscar un adequat per a la zona que no alteri el pH.

Per cert, vés amb compte amb la depilació excessiva en la zona íntima. El cos és savi, i si hi ha pèl, és per alguna cosa: el borrissol funciona com una barrera protectora.

Quant a la menstruació, si utilitzes tampons i compreses recorda canviar-los sovint. Aquests productes han d'utilitzar-se amb molta cura, ja que poden provocar infeccions. Encara que els tampons puguin resultar còmodes per a la piscina o la platja, se'ls ha de donar especial atenció i canviar-ho cada dues hores, aproximadament. Aquests absorbeixen més humitat durant l'estiu, i més a l'aigua, per la qual cosa és obligatori canviar-lo. I, si encara no l'utilitzes, per què no t'animes amb la copa menstrual? Aguanta més hores, sense risc d'infecció i és comodíssima.