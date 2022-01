Amb el final de les festes nadalenques, arriba el moment de les rebaixes d'hivern. Amb el tret de sortida d'una de les campanyes més esperades de l'any, és el moment d'aprofitar les oportunitats que ofereixen alguns comerços per obtenir productes a bons preus. Però, també arriben els dubtes sobre com aprofitar-les de manera rendible i sense malgastar. Per això, et donem algunes claus que et permetran aprofitar al màxim les ofertes i promocions. Prefereixis comprar per Internet o presencialment, existeixen algunes recomanacions generals que hauries de tenir en compte:

Reflexiona sobre el que compres

Encara que et sembli que un producte en qüestió tingui un bon preu, no el compris sense pensar si realment el necessites. Considera l'ús que li donaràs i si aquesta promoció et beneficia. Si fas un llistat amb allò que et cal i compres estrictament el que hi apareix, evitaràs fer compres que, posteriorment, no siguin profitoses.

No ho facis per impuls

Seguint amb el punt anterior, és important ser conscients sobre el que volem comprar abans d'entrar a un establiment o d'obrir una pàgina web. Així, prens el control de la situació davant ofertes que et semblin irresistibles. És habitual que, els clients que no tenen clar el que necessiten o volen comprar, acabin emportant-se productes que posteriorment no faran servir.

Paga de forma segura i conscient

És crucial que, abans de fer qualsevol compra, comprovis els diners que tinguis disponibles per pagar-la. També tens l'opció de pagar a crèdit, que segur que t'és còmode, però també pot ser un risc si no tens en compte la teva solvència.

Si compres per Internet, fes-ho sempre en les pàgines webs oficials i verifica que siguin segures. Com ho pots comprovar? Obre una pàgina web i fixat en la icona de l'estat de seguretat situat a l'esquerra de l'adreça web. T'apareixeran aquestes opcions:

Agilitat

Si busques algun producte en concret, hauries d'estar atent ja des d'aquest dilluns per atrapar les millors ofertes. Això no obstant, si s'ha esgotat o encara no està rebaixat, no et desesperis, probablement el tornaran a posar a la venda amb preus imbatibles.