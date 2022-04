Aquesta primavera el romanticisme està de moda més que mai. No només podem disfrutar de la segona temporada de ‘Los Bridgerton’, la ficció d’època que arrasa a Netflix, sinó que precisament l’adaptació de les novel·les de Julia Quinn sobre les històries amoroses d’una família en l’època de la regència anglesa també ha inspirat la nova col·lecció de Stradivarius, que farà les delícies de les fans de la sèrie i de les més romàntiques.

‘Los Bridgerton’ ens han enganxat per moltes coses. Per les seves trames, pel ‘gossipeig’ de Lady Whistledown, pel duc, pel caràcter i la independència de les seves protagonistes femenines, perquè ha fet possible una aristocràcia multiracial i, sí, també pels seus vestits.

‘Bridgerton at Stradivarius’ dona nom a aquesta nova col·lecció inspirada en l’univers floral dels escenaris espectaculars de la sèrie representats en estampats que posen la mirada en les tendències principals del moment.

Estampat floral al màxim

Els ‘prints’ florals, els colors pastel i els verdes llima són les tonalitats que afegeixen romanticisme i sensualitat a les peces.

Com a peça estrella, les cotilles que conviuran amb pantalons ‘wide-legs’, minivestits i mànigues bollades.

Per presentar la col·lecció, la marca ha fet una campanya produïda de forma digital amb models reals sobre fons 3D que emulen els espais victorians propis de la sèrie.

La col·lecció ‘Bridgerton at Stradivarius’ va sortir a la venda ‘online’ divendres passat i en exclusiva a la botiga d’Oxford Street, i s’ha convertit des del primer dia en un èxit.

A partir del pròxim dilluns, 4 d’abril, a més, totes les peces ‘bridgerton’ estaran disponibles també a la resta de botigues físiques d’arreu del món.