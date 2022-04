Trobar un pintallavis és complicat. Moltes persones, una vegada han descobert el color que més els afavoreix i amb la textura amb la qual se senten més còmodes, no volen canviar. Si ets una d'elles, felicitats! La part dolenta és que potser aquest article no t'interessarà massa, perquè per molt que t'expliquem, no canviaràs... Però si ets atrevida en el que als labials es refereix, si t'encanta anar canviant de textures i de colors, per adaptar-los al teu estat d'ànim, moment del dia o situació, continua llegint descobriràs quina és la teva barra de llavis ideal, i potser descobriràs coses que no sabies.

Escull la teva barra de llavis ideal Bàlsam Qui l'hauria de fer servir?: Si el que vols és cuidar dels teus llavis, calmant-los, suavitzant-los i nodrint-los, aquest és el teu. Descobriràs que, a més, potència el teu color natural , al mateix temps que els aporta un confort durador.

, al mateix temps que els aporta un confort durador. Consell: usa i abusa. Els teus llavis t'ho agrairan perquè la missió dels bàlsams és cuidar d'ells. Acabat mate Qui l'hauria de fer servir?: Està reservat per a unes poques escollides, ja que exigeix que la pell dels llavis estigui perfectament hidratada i llisa. L'efecte òptic d'aquestes textures «apagades» juga en contra de les que tinguin els llavis fins i els contorns envellits o poc ressaltats.

i llisa. L'efecte òptic d'aquestes textures «apagades» juga en contra de les que tinguin els i els contorns envellits o poc ressaltats. Consell: en aquest cas, una exfoliació labial prèvia que perfeccioni la superfície i un toc previ de bàlsam hidratant poden permetre fer una excepció. Per evitar que el labial es «mengi» la boca i li resti volum, cal optar pels tons més clars de cada família cromàtica. Efecte glossy Qui l'hauria de fer servir?: Les persones que vulguin amplificar el volum dels seus llavis gràcies a l'efecte lluminós d'aquesta barra. Encara que estiguin secs i tallats, no es notarà, per la qual cosa suposa un objecte primordial per a persones amb problemes d'hidratació.

Consell: si ets víctima de la desproporció labial, per igualar-la i buscar la proporció 2/3 la qual dicta que el llavi superior ha de ser un terç més fi que l'inferior, res com fer servir un to de labial més clar en les zones que vols engrossir i un altre lleugerament més fosc en les quals es desitgi afinar.