Judit Mascó va ser l’encarregada d’obrir la Desfilada Woman Ibiza amb què aquesta icònica revista internacional va celebrar el seu 30è aniversari i que va comptar també sobre la passarel·la amb altres destacades ‘top-models’ espanyoles: Martina Klein, Verónica Blume i Laura Sánchez van mostrar les col·leccions 2023 de 14 dissenyadors de la marca Adlib Ibiza. La també model i ‘dj’ Cristina Tosio va ser l’encarregada de posar la banda sonora a la desfilada.

L’acte, en què van exercir d’amfitrions el president i la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll i Arantza Sarasola, que va pronunciar el discurs d’obertura de l’esdeveniment, va comptar amb la presència de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí i l’alcalde d’Eivissa, Rafael Ruiz, entre altres autoritats. Directius de Prensa Ibérica i representants del món empresarial i social d’Eivissa també es van afegir a aquesta festa de la moda.

La desfilada, que va tenir lloc als jardins del Diario de Ibiza, va ser presentada per la periodista Silvia Tomás i va comptar, a més, amb l’assistència de personatges populars com Mar Flores, Rubén Cortada, Fonsi Nieto, Helen Lindes, Esther Doña, Carla Hinojosa, María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi, Sonia Ferrer, Nerea Garmendia i Fiona Ferrer, entre altres, que no van voler perdre’s aquesta trobada d’àmbit nacional.

El Consell Insular d’Eivissa, Ibiza Travel, Toyota, Iberia Express, Catrice Cosmetics, Real Techniques, Instax Instant Photography, Newblue, Ziaja, Gold Collagen, Grup Pacha i Rowenta van ser els patrocinadors principals d’una desfilada que, retent homenatge a l’eslògan i l’esperit de la moda eivissenca, va demostrar la qualitat i l’artesania de la marca Adlib Ibiza, coneguda internacionalment per la seva llibertat i bon gust. «Uns valors que són els mateixos que defensem des de fa 30 anys a Woman amb un periodisme referent, seriós i que valora les marques espanyoles», va afirmar la directora de la revista, Mayka Sánchez, que va tancar la desfilada amb les ‘top’ que han ocupat moltes de les seves portades.

La revista Woman va celebrar així el seu 30 aniversari amb una desfilada a Diario de Ibiza organitzada pel Grup Prensa Ibérica, a què pertanyen les dues publicacions, en què van participar 14 dissenyadors integrats en la marca Adlib Ibiza, auspiciada pel Consell Insular. Elisa Pomar, S72 Hat, Estrivancus, Dolors Miró Ibiza, Espardenyes Torres, K de Kose kose, Piluca Bayarri, Monika Maxim Ibiza, Ivanna Mestres, Ibiza Stones, Virginia Vald, Vintage Ibiza, Tony Bonet i Ibimoda, que van mostrar un total de 36 models d’inspiració mediterrània.

La revista Woman va néixer a Barcelona el 1992 i és l’única publicació mensual de moda creada a la capital catalana, que ha crescut cada any als quioscos fins a convertir-se en la capçalera espanyola referent de moda i bellesa que reflecteix ‘el luxe de ser dona’. En el seu 30è aniversari com a mitjà de comunicació especialitzat en les últimes tendències ‘lifestyle’, Woman ha buscat mostrar el poder i la qualitat de les peces i els complements treballats a mà amb una desfilada exclusiva protagonitzada per aquesta firma amb denominació d’origen.

Els dissenys SS23 de la passarel·la Woman

La dissenyadora Elisa Pomar va inaugurar la desfilada amb la seva col·lecció ‘Hijas pródigas de Ibiza’, una oda a la màgia i l’energia de l’illa que ha vist néixer i créixer la dissenyadora, tant personalment com professionalment, i en què va presentar joies elaborades artesanalment amb or i plata blanca, destacant les filigranes fines i el color.

S72HAT va presentar la seva col·lecció més personal, ‘Victoria’, una selecció de barrets de palla natural i feltre, elaborats amb pedreria i punta, en què van predominar les cintes brodades.

‘ARTEmporal’ va ser el nom que va acompanyar les espardenyes eivissenques úniques i exclusives d’Estrivancus, basades en les fibres naturals i el tint de plantes treballats a mà, en què va incorporar colors com el blau nit i el verd pi.

La dissenyadora Dolors Miró Ibiza, que destaca per recuperar la confecció artesanal dels tradicionals senallons, va presentar ‘Sentiment Eivissenc’, una reinterpretació de bolsos, cabassos i cistells, convertint-los en complements exclusius gràcies a l’ús de puntes, perles, brodats i paper aplicat.

Espardenyes Torres va apostar per reinventar i actualitzar el calçat tradicional pagès amb propostes nupcials i de nit gràcies al seu magistral ús de les falques i de recursos decoratius com les flors, que van donar vida a la seva col·lecció ‘Génesis’.

K de Kose kose, el segell més avantguardista de la família Adlib, va donar vida a ‘Antología Ad libitum’, un recorregut pels ‘looks’ més icònics de la firma, en què va retre un homenatge a l’avantguarda, el folklore i les tradicions de l’illa, amb accessoris contemporanis i barrets d’autor.

Piluca Bayarri va expressar el seu concepte de llibertat amb ‘Ibiza Arcoiris’, una col·lecció de peces versàtils en què va fusionar les seves col·leccions Resort, Tenerife, Safari, La Palma i Malibú, plenes de textures transparents i color, que van simbolitzar el glamur, la seducció i la llibertat.

Monika Maxim Ibiza va presentar la seva col·lecció ‘Sargantana’, inspirada en l’estil eivissenc i els vestits tradicionals del folklore de l’illa, amb teixits de color blanc plens de punta, boixet i ganxet.

‘Bailando con medusas’ va ser el particular homenatge que la dissenyadora Ivanna Mestres va fer a l’univers marí, a través de peces amb talls en tires tant en faldilles com en mànigues, i amb teixits vaporosos que van imitar una autèntica dansa amb meduses.

‘Timeless sunset’ va ser el conjunt de peces presentada per la firma Ibiza Stones, en què van predominar les siluetes fluides i airejades, decorades amb pedreria i tatxes brillants, i en què es va donar especial protagonisme als tons daurats de la coneguda com «l’hora blava eivissenca».

Amb ‘Kenia’, la dissenyadora Virginia Vald va recrear els seus viatges pel continent africà amb peces de teixits reciclats per apostar per un consum de la moda responsable, en què la seda, el tul i els brodats brocats amb pedreria van donar vida a una col·lecció en què cada peça va representar un animal.

Vintage Ibiza va presentar ‘Brave Heart’, una col·lecció formada per vestits d’estil boho-chic amb aire Adlib que van reflectir el luxe, la passió i el romanticisme, juntament amb creacions masculines per a homes bohemis i informals.

‘Yo fémina’ va ser el particular homenatge a l’univers ‘bridal’ de Tony Bonet, que, respectant les seves arrels més pures, va apostar per barreges trencadores i transgressores, amb un patronatge molt cuidat centrat en el patchwork de puntes.

Per la seva banda, la firma Ibimoda Ibiza, que porta més de 25 anys dedicant-se al món del patronatge i la confecció, va ser la firma encarregada de tancar la desfilada amb la seva col·lecció ‘Estels’, inspirada en el camp, la costa i els capvespres d’Eivissa, a través de teixits com el guipur o el ‘voile’, amb talls romàntics i detalls florals.