El 080 Barcelona Fashion ha obert les portes de la seva 30a edició al Recinte Modernista de Sant Pau. El certamen de moda –que se celebra del 25 al 28 d'octubre- torna a la presencialitat després de quatre edicions en format digital i fa una aposta clara per la tecnologia i la moda circular. Hi haurà un total de 23 desfilades amb noms com All That She Loves, Custo Barcelona, Eñaut, Escorpion i Guillermina Baeza. Enguany destaquen però la marca LR3 Louis Rubi –que porta una experiència innovadora en un format revolucionari- i la 080 Reborn, una desfilada de roba reciclada i reutilitzada realitzada pels estilistes Fermin+gilles amb peces procedents de botigues com Humana, Solidança, Formació i Treball, Pink Flamingo, Le Swing o Las Pepitas.

Castellanos: "El 080, una referència de moda del sud d'Europa" "Després de 30 edicions i 15 anys, el 080 Barcelona Fashion està consolidadíssim com una plataforma de moda de referència del sud d'Europa", ha assenyalat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos. "Serveix per donar visibilitat als dissenyadors i les marques de moda catalanes arreu del món, i també és una via per modernitzar el sector de la indústria tèxtil del nostre país", ha apuntat Castellanos. "Una moda que és una manera de mostrar-nos al món i indicar allò que volem ser", ha puntualitzat el secretari d'Empresa i Competitivitat, que també ha parlat d'un sector que està obligat a la sostenibilitat, la circularitat i la inclusivitat. "La moda ha d'avançar cap a models i referents estètics inclusius. Hauria de fer-nos sentir millor amb el nostre propi cos", ha remarcat Castellanos, que ha parlat de xifres i com el sector de la moda dóna feina a més de 90.000 persones a Catalunya i aplega més de 14.000 empreses entre indústria i retail. "Des del Govern s'aposta per la relocalització i per recuperar el pes industrial d’un dels sectors amb més llarga tradició de Catalunya", ha conclòs el secretari d'Empresa i Competitivitat, que ha cedit la paraula a la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Agnès Russiñol. "El 080 és un espai clau des d'on potenciar la transformació econòmica, però ara també volem que serveixi per impulsar la transformació social, la feminista i la verda", ha comentat Rusiñol. Neix la 080 Reborn, una desfilada de roba de segona mà Una de les principals novetats d'enguany és el Reborn Fashion Show, una desfilada de roba de segona mà, que impulsen l'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda i l'espai d'innovació col·laborativa de Girbau Lab, empresa que proporciona solucions completes, sostenibles i innovadores per al tractament tèxtil. "L'objectiu és aprofitar la visibilitat de la setmana de la moda per conscienciar sobre la necessitat d'incrementar la durabilitat de la roba i alleujar la petjada ecològica que afecta al planeta", ha afirmat la directora del 080, Marta Coca. La passarel·la es farà el divendres 28 d'octubre a les 12 hores i es veuran peces recuperades de plantes de classificació de residus tèxtils i de botigues de segona mà. Els estilismes els han creat Fermin+Gilles procedents de botigues com Humana, Solidança, Formació i Treball, Pink Flamingo, Le Swing o Las Pepitas. La desfilada vol donar a conèixer la problemàtica del tèxtil, que té un gran impacte mediambiental i climàtic. Segons el Govern, cada persona genera en un any uns 22 quilos de residus tèxtils i d’aquests només 2,3 quilos (un 11 %) es recullen selectivament.