No té res a veure amb l'expressió “ponerse ben bichota” tot i que s'hi assembli. La bichectomia és l'última tendència que està arrasant entre les famoses i que segurament ja n'haureu sentit a parlar a les xarxes socials. Ana Taylor Joy, la protagonista de Gambito de Dama, és una de les celebritats que ha pujat al carro d'aquesta nova moda. Megan Fox i Jennifer Lawrence són altres famoses que també s'hi han sumat.

Es tracta d'una operació estètica que crea un efecte més angulós a la cara, ja que aconsegueix que els pòmuls quedin més marcats, estilitzant tota la part de la galta i mandíbula. Per aconseguir-ho el que es fa és retirar part del greix que s'acumula a les galtes perquè es formi una mena de buit. Aquest greix se'l coneix com a bosses o boles de bichat, les quals no tenen cap funció en específic, només donar volum a la zona, podent presentar resultats molt diversos segons cada persona.

El resultat de la bichectomia, a més de generar la impressió d'unes línies més marcades a la pell, també recorda una mica les cares primes i malaltisses; una cara d'algú que fa molt de temps que no menja.

Imposar la primesa extrema com un ideal a assolir

El retorn de la talla 0 i la skinny girl dels 90 és quelcom que hem anat veient al món de la moda i entre les celebrities: des dels pantalons de cintura baixa fins a l'aprimament de Kim Kardashian, qui es comenta que es van retirar els implants per tenir menys corbes. La bichectomia no deixa ser un símptoma més de la imposició d'aquests cànons de bellesa basats en estar prim. Es torna a situar una vegada més la primesa excessiva com un ideal per seguir i assolir tant sí com no. Es converteix en romàntic estar extremadament prim entre les dones i l'aparença de fragilitat.

No és l'única tendència que pretenen fer semblar bonic un aspecte malaltís. Mentre que a Occident ha triomfat l'imaginari de les sadgirl, al Japó s'ha posat de moda l'estètica Byojaku, que consisteix a tenir la pell molt blanca amb les galtes i el nas vermells. Com si tinguéssim febre. A més, també es pinten el contorn dels ulls amb la intenció de recrear una mirada amb ulleres i vermellosa.