El cabell crespat és un efecte que es produeix quan el cuir cabellut té falta d'humitat i és provocat generalment per l'abús de tints, assecadors o planxes d'allisat, encara que també pot donar-se per altres causes, sobretot a l'estiu, per l'excés d'exposició al sol i de banys en la mar.

Aquí tens alguns trucs i consells que poden ajudar-te a solucionar l'encrespament: 1. El cabell crespat sovint és un signe de falta d'hidratació. Assegura't d'usar productes capil·lars hidratants, com a condicionadors i màscares. 2. No rentis el cabell amb massa freqüència, ja que fer-ho pot eliminar els olis naturals que el mantenen hidratat i protegit. Intenta espaiar les rentades i opta per xampús suaus i sense sulfats. 3. Utilitza un condicionador sense esbandida o un sèrum capil·lar després de rentar el cabell. Aquests productes ajuden a segellar la humitat i a controlar l'encrespament. El remei casolà que t'ajudarà a prevenir l'aparició de cabells blancs 4. Evita, com dèiem, eines de calor per a eixugar el cabell i en el cas de fer-lo, fes servir protectors de calor quan sigui necessari. 5. Pentina amb cura: Empra una pinta de dents amples o un raspall de truges naturals per a desembolicar el cabell. Evita raspallar el cabell en sec, ja que això pot augmentar l'encrespament. En el seu lloc, fes-ho quan el cabell estigui humit i aplica un producte desenredant. 6. En lloc de fregar vigorosament el cabell amb la tovallola després de rentar-lo, eixuga'l suaument pressionant la tovallola sobre el cabell per a eliminar l'excés d'aigua. 7. Busca productes dissenyats específicament per a controlar l'encrespament, com a sèrums o cremes per a evitar l'encrespament. Aquests productes ajuden a suavitzar el cabell i a controlar el frizz. 8. Considera fer servir tècniques de pentinat que ajudin a controlar l'encrespament, com el mètode del "plopping" o el "pineappling". Aquestes tècniques impliquen manipular el cabell d'una certa manera mentre s'eixuga per a promoure rínxols definits i reduir l'encrespament. 9. El cabell tendeix a crespar-se més en climes humits. Intenta protegir el teu cabell amb pentinats recollits o usant productes que brindin protecció contra la humitat. El tall de cabells que es recomana fer entre els 30 i els 60 anys 10. Talla les puntes obertes i danyades de manera regular, ja que això ajuda a mantenir el cabell més saludable i a reduir l'encrespament. Recorda que cada tipus de cabell és diferent, per la qual cosa pot ser que hagis de provar diferents productes i tècniques per a trobar el que funciona millor per a tu. A més, si el problema persisteix, és recomanable consultar a un estilista o dermatòleg capil·lar per a obtenir assessorament personalitzat.