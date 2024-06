Desigual munta una ‘beach party’

Més de 350 convidats famosos, entre celebritats, més de 70 mitjans acreditats d’arreu del món, creadors de contingut i personalitats destacades del món de la moda i la societat barcelonina, arribats de tot Europa, Àsia i Amèrica, s’han reunit a la vora del mar Mediterrani, al port de Barcelona, per celebrar el 40è aniversari d’una firma de moda emblemàtica, Desigual. La marca que va néixer a partir d’una caçadora cosida amb trossos de texans de segona mà, fundada el 1984 pel suís Thomas Meyer, ha donat la volta al món en aquestes quatre dècades amb els seus dissenys coloristes, vibrants i avantguardistes que han vestit diverses generacions i un munt d’artistes i models internacionals.

Com que no es bufen 40 espelmes cada dia, i aprofitant el bon clima de juny, Desigual va muntar ahir a la nit la beach party més gran de la seva història. Calia celebrar la culminació del rebranding i reposicionament estratègic de la marca portat a terme des del 2021 (abraçant de nou l’estètica dels 2000 i valors que agraden com la sostenibilitat, la diversitat, la creativitat i l’art, amb els quals s’ha guanyat l’admiració del públic més jove, la generació Z).

Nova parròquia

Aquest nou club de Desigual que es recolza en una comunitat de joves creadors, dissenyadors, models i influencers seguits per milions d’adeptes a TikTok i Instagram, es van reunir ahir a l’hora que es ponia el sol per contemplar la desfilada de moda primavera-estiu 2025 Reflections. A una hora de començar la desfilada, prevista per a les 20.45 hores, van començar a arribar famosos, sobretot noies. No hi va faltar Paris Jackson, la filla del rei del pop, Michael Jackson, que és tota una it girl mundial, a més de model, actriu i cantant.

Thomas Meyer, durant la desfilada / EFE/Marta Perez

Va aterrar poc abans de l’esdeveniment, va posar, va mirar la desfilada amb cara seriosa i va marxar escortada pels seus col·legues, de negre igual que ella. Amb un ampli somriure sí que van acudir les supermodels nord-americanes del moment: Amelia Gray (model de l’any 2024 de Daily Front Row i filla de l’actriu Lisa Rinna) i Hari Nef (la Barbie doctora de la famosa pel·lícula que protagonitza una de les últimes campanyes de Desigual). Les actrius espanyoles Ester Expósito (Élite) i Greta Fernández (La hija del ladrón i, en la vida real, la filla del gran Eduard Fernández), superamigues, no van parar de xerrar i d’abraçar-se en el front row. La primera va explicar que ve de Mèxic, de rodar El llanto, que s’estrenarà a l’octubre, i que està desitjant "disfrutar de l’estiu i descansar de tant viatjar". El seu col·lega va explicar que el que sap de moda li ve per via materna, que sempre "va bé encara que sigui per estar per casa".

Va deixar perplexos en el photocall la jove top francesa Thylane Blondeau (descoberta el 2005 com la nena més guapa del món); la dissenyadora María Escote, simpatiquísima; el fundador, Thomas Meyer, juntament amb la seva filla Andrea. A més d’Expósito i Fernández, la model i DJ Sita Abellán va ser el look més increïble, a l’estil Harley Quinn de L’esquadró suïcida. També anaven increïbles i malgastant desimboltura l’estilista Laura Vandall; la dissenyadora i artista Miranda Makaroff; la influencer de bellesa Nina Urgell; la primera bloguera de moda a Espanya, Gala González; la consultora de moda María Bernad; la influencer Virgo Martínez; l’estilista del moment, Carla Paucar, i la veterana influencer Gigi Vives.

Després va arribar la desfilada de veritat, una autèntica postal gràcies al muntatge d’una passarel·la groga (imitant la sorra de la platja) de més de 100 metres de longitud, amb miralls alineats un rere l’altre replicant la posta de sol sobre el Mediterrani com a teló de fons. El disseny de l’escenari, a càrrec de l’estudi creatiu parisenc Matière Noire, va potenciar el leitmotiv de la desfilada, reflectir el passat, present i futur de Desigual. Un escenari de luxe en què es van presentar els nous looks de la col·lecció SS25, estilitzats sota la direcció creativa d’Helena Tejedor.

Festival de color

Es van poder veure peces d’arrels mediterrànies i arxius de la marca: pantalons de tir baix dels 2000, caçadores texanes fetes amb pantalons texans, vestits de xarxa en plata i lila, bosses XL argentades i estampats de flors amb el logo de Desigual. Tons taronges i malves, a més del negre i vermell, marca de la casa. Després del festival de color que va ser la desfilada al costat del mar, la beach party va continuar amb una festa en el rooftop de les oficines centrals de Desigual, amb vistes increïbles sobre la platja de la Barceloneta.