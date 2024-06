La tendència de maquillatge per l'estiu: el 'sunset blush'

Maquillar-se a l'estiu durant el dia no és gaire aconsellable i si ho fem, millor amb productes que tinguin factor de protecció solar. A més, si volem aconseguir agafar color al rostre a l'estiu, millor crema solar i res de maquillatge; almenys de dia. Quan arribi la nit, no hi ha problema. A més, amb aquesta tendència quedaràs divina. Coneix el 'sunset blush', inspirat en tons càlids del capvespre. Aquesta tendència barreja colors a les galtes, aportant un toc fresc i natural al teu rostre.

Aquesta tècnica de maquillatge ha guanyat popularitat ràpidament, en bona part gràcies a les xarxes socials, especialment TikTok. Influencers i maquilladors han mostrat com recrear aquest look, convertint-lo en un fenomen viral. Aquest estil es caracteritza per l'ús de coloret i il·luminador en tons càlids i brillants. Per aconseguir-ho, combinarem tons roses, ataronjats i daurats. Aquest maquillatge no només ressalta les galtes, sinó que també afegeix una brillantor natural a la pell, creant un efecte radiant i saludable.

Una de les raons per les quals el 'sunset blush' és tan popular és per la seva versatilitat. Aquest look és perfecte per a qualsevol ocasió, des d'una sortida casual durant el dia fins a una nit especial. Els tons càlids afavoreixen tots els tipus de pell i es poden adaptar a qualsevol estil.

Els trucs per aconseguir el maquillatge de moda / freepik

Com aconseguir el look 'sunset blush'?

Preparació de la Pell

Abans d'aplicar qualsevol maquillatge, és crucial preparar la pell adequadament. Neteja i hidrata el teu rostre per assegurar que el maquillatge s'apliqui de manera uniforme i duri tot el dia. Utilitza una "prebase" per allisar la pell i proporcionar una base perfecta per al maquillatge.

Aplicació del Coloret i l'Il·luminador

Per aconseguir el look 'sunset blush', segueix aquests passos:

Coloret: aplica el coloret als punts alts de les galtes . Usa tons càlids com el rosa préssec o el taronja suau.

aplica el coloret . Il·luminador: posar l'il·luminador a la part superior de les galtes, el pont del nas i l'arc de cúpid per afegir una brillantor subtil.

Tècniques de difuminat

El difuminat és clau per assolir un acabat natural. Utilitza una brotxa suau per barrejar el coloret i l'il·luminador, assegurant-te que no hi hagi línies dures. La idea és que els colors es barregin de manera harmoniosa, imitant els tons degradats del capvespre.

Consells per a un acabat perfecte

Per obtenir els millors resultats, escull productes d'alta qualitat. Busca colorets i il·luminadors que siguin altament pigmentats i fàcils de difuminar.

Un error comú és aplicar massa producte. Comença amb una petita quantitat de coloret i il·luminador, i augmenta gradualment segons calgui. Un altre error és no difuminar correctament. Pren-te el teu temps per assegurar-te que els colors es barregin perfectament.