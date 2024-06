La mascareta de moda per cuidar els cabells a l'estiu

Ja estem a tocar de l'estiu i és per això que tant la nostra pell com els nostres cabells han de cuidar-se molt més. Mantenir una bona rutina de protecció i hidratació és fonamental per cuidar la salut dels nostres cabells. Per a fer-ho, hem de seguir un seguit de rutines saludables; les quals trobareu en aquest article.

L'aigua de mar, el sol, la sorra, el clor, etc. La veritat és que tots aquests factors perjudiquen moltíssim el benestar del nostre cuir cabellut. Així doncs, és el moment de conèixer i posar en pràctica certs remeis per prevenir i cuidar-lo.

Un dels remeis amb més tendència és la màscara d'alvocat hidratant per als cabells. Aquí t'expliquem pas a pas com fer-la a casa teva amb només tres ingredients i com aplicar-la per aconseguir el millor efecte.

Màscara d'alvocat hidratant per als cabells

Necessitaràs un alvocat madur, una cullerada d'oli d'oliva i una altra de mel. Si voleu una mica d'hidratació extra podreu afegir-hi també un ou de manera opcional.

El primer que heu de fer és tallar l'alvocat per retirar l'os. Després, piqueu la polpa en un bol fins a aconseguir una consistència suau i sense grumolls. Afegiu-hi la cullerada d'oli i la de mel. També l'ou batut si heu decidit afegir-lo. Barregeu bé fins a aconseguir una màscara de textura homogènia.

Els beneficis de l'alvocat pels cabells / PIXABAY

Com aplicar la màscara

Renteu-vos els cabells i eixugueu-los lleugerament amb una tovallola per, a continuació, aplicar la màscara amb ajuda d'una pinta de pues ampla per aconseguir una distribució homogènia. Cobriu els cabells amb una gorra de dutxa o una tovallola i apliqueu calor perquè penetri millor. Deixeu actuar entre 20 i 30 minuts. A continuació, esbandiu amb aigua tèbia.

Beneficis dels Ingredients