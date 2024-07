Aquests són els productes de Shein i AliExpress on s'han detectat substàncies cancerígenes

El Govern de Seül, que des d'abril analitza la seguretat dels productes venuts en plataformes de comerç electrònic xineses, ha publicat recentment una llista nova amb referències d'objectes comercialitzats a través de Shein o AliExpress que contenen substàncies tòxiques per sobre dels nivells permesos en l'àmbit local.

Entre ells, destaquen productes com a peces de roba interior femenina disponible a Shein que contenen 2,9 vegades el nivell permès a Corea del Sud d'al·lilamines, una substància incolora que es considera cancerígena en dosis altes, segons la llista facilitada pel Govern de la capital sud-coreana.

També s'han reportat en aquesta llista 14 productes de maquillatge que contenien bacteris per sobre de nivells permesos, incloent-hi dos tipus de pintallavis venuts a AliExpress i Shein en què es va detectar estafilococ auri.

Productes per a ungles

Quatre productes més per a ungles venuts també a Shein i AliExpress contenien fins a 97,4 vegades i 1,6 vegades les quantitats permeses a Corea del Sud de níquel i dioxà, respectivament, tots dos tòxics per a la pell o els ronyons en nivells alts.

Seül preveu sol·licitar al Ministeri per a la Seguretat d'Aliments i Medicaments que vetin la comercialització de tots aquests productes i també sol·licitar a les mateixes plataformes que deixin de vendre'ls a Corea del Sud.

Des d'abril, el Govern de Seül analitza centenars de productes disponibles en aquestes plataformes, que s'han expandit enormement a Corea del Sud l'últim any, i al maig ja va advertir que diversos productes infantils de Shein contenien substàncies tòxiques per sobre del que es permet localment.

Shein ha assegurat que la seguretat dels seus productes en una de les seves prioritats, que porta a terme controls de seguretat regularment i que retira immediatament "per precaució" aquells productes per als quals hi ha una reclamació per realitzar "les investigacions pertinents".