Del ‘tenniscore’ al ‘blockecore’

Des de fa anys moda, esport i música formen un equip perfecte que es retroalimenta. Les estètiques esportives es projecten a la passarel·la, però, sobretot, dominen als carrers. I és que des dels anys 80 l’street style té un déu que es diu vambes, el calçat de moda, la gran tendència d’aquest segle, la que més ven, la més cool. Com sintetitza l’especialista en tendències de moda Charo Mora: "Fa gairebé 50 anys la comunitat afrodescendent nord-americana va emergir al Bronx amb una senya d’identitat important, la roba esportiva. Els seus líders eren cantants o esportistes. Com a bona tribu urbana, van generar la seva realitat paral·lela, amb els seus propis codis contestataris i marquistes. Run DMC va ser pionera al llançar el single My Adidas el 1986, amb les vambes, un xandall i un barret borsalino. ‘Aquest és el nostre nou uniforme de negocis’, van proclamar".

La pandèmia de la covid ens va tancar a casa i va posar de moda de nou el xandall, la roba folgada i la sastreria esportiva. I ja no ens ha deixat. L’estil athleisure va despuntar el 2015, però ho va fer tímidament de la mà de dessuadores XXL, mitjons per sobre del genoll i leggings. Des de l’estiu passat, amb el Mundial femení de futbol i el triomf de la selecció espanyola, l’estètica futbolera sobretot la dels anys 70 i 80, inunda l’street style incloses vambes com les retro Adidas Samba a les Nike Cortez o les Puma Palermo. I ara, amb la celebració a tocar dels Jocs Olímpics de París, altres disciplines esportives també inspiraran la moda de carrer dels pròxims mesos. Aquestes són les principals tendències:

‘Tenniscore’

Aquest estil s’inspira en el clàssic uniforme de tennis: faldilles de plecs, polos i vambes blanques. Ideal per a un look casual i elegant. L’estètica va començar a triomfar la primavera passada amb l’estrena de la pel·lícula Challengers ambientada en el competitiu món del tennis professional. De bracet amb el seu famós estilista, Law Roach, Zendaya va passejar aquesta estètica old money esportiva per totes les premieres durant la promoció del film.

Entre les seves peces més característiques, camisetes, polos sense mànigues, brodats de raqueta, estampats de damer microshorts jerseis colleges d’estil preppy, vambes blanques, gorres, canelleres i joieria.

‘Blockecore’

L’estètica del blokecore va començar a aparèixer amb el Mundial femení de 2023 i ara, després de guanyar la Roja masculina a l’Eurocopa, veurem moltes samarretes i vambes típiques de l’esport rei.

Tot i que aquests dos són els seus elements principals, l’estil també es compon d’altres peces, com mitges, bufandes d’equips o els pantalons boyfriend (amples, de tall recte, cintura baixa, molt masculins). Si parlem de samarretes, les més buscades són les d’estil vintage (dècades 70-80-90).

‘Athleisure’

Per aconseguir un autèntic estil athleisure cal combinar roba esportiva amb peces de moda més sòbria i elegant, de manera que que s’aconsegueix un look còmode i alhora sofisticat. Així, no és estrany barrejar leggings amb una blazer més clàssica, o dessuadores amb una bossade firma o una dessuadora oversize amb una faldilla de tub i unes sabatilles.

Ciclista

Des de fa anys Kim Kardashian i les seves germanes són els principals impulsors de la tendència de l’ús de les malles de ciclista més enllà de la pràctica esportiva. I gràcies a elles hem sabut que no només es combinen amb tops cropped i bosses ronyonera, sinó que casen a la perfecció amb americanes i fins i tot amb bruses romàntiques, així com amb sandàlies de taló.

Boxejadora

Des que Maria Grazia Chiuri va mostrar uns shorts de boxa en la seva desfilada de Dior de primavera-estiu 2022, altres firmes de luxe s’han apuntat a la moda, com Isabel Marant o Valentino. Els anomenats bòxers no només es combinen amb les típiques bates amb caputxa, sinó també amb americanes o sandàlies amb talons joia i mitjons.