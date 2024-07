Encara no t'has decidit pel look de l'estiu?

En arribar l'estiu, també canvien les tendències envers els pentinats. Així doncs, estar a la moda o canviar de look, pot ser un bon sistema per canviar d'altres afers. Començar per petits o grans canvis, pot fer que el següent sigui millor. Però, et quedarà bé qualsevol tall? És important tenir en compte la forma de la nostra cara a l'hora de fer-nos un canvi de look. T'expliquem els que estan de tendència aquest estiu 2024.

Layered bob, aquest és, amb diferència, la tallada de cabells per a dona que està causant furor... Sens dubte, és el que està portant a combinar l'elegància amb la practicitat i la comoditat. I sempre hauria de ser així en tots els aspectes. El tall bob a capes també té diverses variants possibles depenent de les característiques dels nostres cabells.

Es pot fer tant amb cabells llisos com amb cabells ondulats o arrissats, per posar un exemple. Per què aquest pentinat femení és tan popular i rep elogis unànimes? Perquè combina senzillesa i estil. Una característica que diferencia el tall bob a capes dels altres és la seva tridimensionalitat, i a més, es pot pentinar independentment de la llargada que tinguin els nostres cabells.

Vols anar com les celebritys? / Gtres online

Ja fa trenta anys que vam veure "prototips" del bob a capes. Va ser a principis dels noranta, quan l'esponjositat i els pentinats voluminosos de la dècada anterior havien donat pas a les línies i formes més essencials i senzilles del que aleshores era el moment actual. Aquest principi afectava la tecnologia, la moda i, fins i tot, els pentinats. També pot ser l'elecció correcta si busques un look més juvenil, així que a totes les edats aquest pentinat per a dona pot funcionar de meravella. El que el distingeix són les seves diferents estries, que donen als cabells en general un cert dinamisme.

Beneficis

Un dels punts forts del tall bob a capes és que emmarca molt bé la cara, ressaltant la bellesa d'aquesta. Cosa que no sempre passa amb altres pentinats que poden atreure o desviar l'atenció del nostre rostre. En canvi, l'essencialitat i la senzillesa d'aquest tall serà ideal per realçar allò que som, sense excessiva artificialitat. No obstant això, tenim la sensació que, fins i tot, els cabells estan especialment cuidats gràcies a la capacitat d'aquest tall per definir-lo. Pel que és un look extremadament agradable. I com ja hem esmentat, el tall bob a capes també pot ser més llarg que el tall estàndard, que és el curt.

Podem donar una ullada als pentinats més populars actualment en voga. Són assequibles i s'adapten a totes les circumstàncies. I pensar a adoptar un determinat pentinat ben cuidat marca també la diferència a l'hora de semblar més prima. Amb pentinats específics que aconsegueixen donar aquest efecte a la cara en particular. Pot ser una bona idea demanar-los al nostre perruquer per realçar encara més la nostra imatge.