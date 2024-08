Què és i per a què serveix l'il·luminador?

L'il·luminador és un producte cosmètic utilitzat per ressaltar certes zones del rostre i donar un aspecte lluminós i radiant a la pell. La seva funció principal és reflectir la llum i crear un efecte de brillantor subtil que aporta dimensió i vida al maquillatge.

Per tant, serveix per a:

Ressaltar els trets facials: S'aplica en zones específiques per destacar els punts forts del rostre com els pòmuls, l'arc de les celles, el pont del nas i l'arc de Cupido (la part superior del llavi superior).

Donar lluminositat: Ajuda a donar un aspecte fresc i descansat, especialment útil per contrarestar la fatiga.

Aportar dimensió: En combinació amb el contorn, l'il·luminador ajuda a crear una sensació de profunditat i estructura en el rostre.

L'il·luminador es pot aplicar tant de dia com de nit, però és important ajustar la quantitat i el tipus de producte segons l'ocasió:

Aplica l'il·luminador correctament / freepik

De dia : S'aconsella utilitzar il·luminadors amb una lluentor més subtil i natural. Les textures en crema o líquides solen ser ideals per a aquest moment , ja que s'integren millor amb la pell i donen un aspecte més discret.

De nit: Es pot optar per il·luminadors en pols o amb partícules més reflectants per aconseguir un efecte més dramàtic i visible, perfecte per a esdeveniments i festes.

L'aplicació correcta de l'il·luminador depèn del tipus de producte i de la zona on es vol aplicar:

Preparar la pell: Abans d'aplicar l'il·luminado r, assegura't que la teva pell estigui ben hidratada i que ja hagis aplicat la base de maquillatge i el contorn si en fas servir.

Escollir l'il·luminador: Pots triar entre formats líquids, en crema o en pols. Els líquids i cremes són ideals per a una lluentor subtil i natural, mentre que els de format en pols, solen donar un acabat més intens.

Aplicar a les zones estratègiques:

Pòmuls: Amb un pinzell petit o els dits, aplica l'il·luminador a la part alta dels pòmuls, arrossegant cap amunt.

Arc de les celles: Aplica una petita quantitat sota l'arc de les celles per obrir la mirada.

Pont del nas: Aplica una línia fina al llarg del pont del nas per donar-li definició.

Arc de Cupido: Aplica una mica d'il·luminador a la part superior del llavi per fer que els llavis semblin més plens i definits.

Centre del front i barbeta: Si vols un efecte de major lluminositat, pots aplicar una petita quantitat a aquestes zones, però sempre amb moderació per evitar un aspecte greixós.

Difuminar bé: Difumina els límits de l'il·luminador per evitar línies dures i assegurar-te que el producte s'integra perfectament amb la resta del maquillatge.

Difumina correctament l'il·luminador pel teu rostre / freepik

Si tens la pell greixosa, opta per il·luminadors en pols perquè ajuden a controlar la brillantor. Si tens la pell seca, els formats en crema o líquids seran més adequats perquè aporten hidratació. Tria un to d'il·luminador que complementi el teu to de pell. Els tons daurats solen afavorir les pells més càlides, mentre que els tons rosats o perles són ideals per a pells més fredes.