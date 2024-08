La mascareta casolana per revitalitzar els cabells després de l'estiu

Queda poc perquè s'acabi l'estiu i, per això, hem de començar a pensar en com recuperar la brillantor i la suavitat dels nostres cabells. L'estiu amb l'aigua de la piscina, la platja, les dutxes constants i la calor, fan que els nostres cabells quedin ressentits i després de l'època estival es recomana fer-se un tractament per recuperar la seva vitalitat i fortalesa. En aquest cas et duem una mascareta casolana per revitalitzar-los.

A les xarxes socials, són moltes les persones que comparteixen els seus trucs per aconseguir tenir una cabellera sana i amb brillantor. Aquest és el cas de @andreinanature que ens comparteix a TikTok la recepta d'una màscara de bòtox casolana per ajudar els nostres cabells.

Els ingredients necessaris per preparar la nostra màscara són:

1 got d'aigua

1 cullerada de claus d'olor o claus dolços

o claus dolços 1 cullerada de llavors d'anís

2 cullerades de fècula de blat de moro o maizena

Hidrata els cabells amb la mascareta casolana / freepik

El mode de preparació és molt simple. "En una olla afegirem un got d'aigua, una cullerada de claus d'olor o claus dolços i una cullerada de llavors d'anís", comença dient Andreina.

"Portar al foc per 15 minuts i després colar molt bé la barreja en un altre recipient. A això hi afegirem dues cullerades de maizena quan aquest estigui fred", continua dient.

Aquesta màscara cal aplicar-la als cabells després de rentar-te'ls amb xampú. Cal deixar-la actuar per 40-45 minuts i esbandir amb aigua abundant. "Aplica'l 2 cops per setmana i veuràs els resultats", acaba dient Andreina.