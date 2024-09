Els dos ingredients naturals per eliminar les ulleres i les bosses dels ulls

El cansament, l'envelliment i la nostra genètica poden fer que tinguem més remarcades les bosses i les ulleres del rostre. Segurament, si tens aquests problemes, ja hagis provat diverses cremes i contorn d'ulls per tal de solucionar-ho, però, ho has aconseguit? Si no és el cas, aquí et deixem uns remeis casolans molt més econòmics i factibles. T'ho expliquem!

Hi ha dos poderosos ingredients naturals que podran ajudar-te a eliminar les bosses i ulleres i rejovenir la teva mirada. Dos productes cada vegada més habituals a les llars espanyoles i els potents beneficis dels quals podràs incorporar a la teva rutina de bellesa per eliminar els signes de la vellesa del contorn dels ulls i eliminar a més aquesta imatge de mirada cansada típica de les bosses i ulleres.

Estem parlant del cogombre i el gel d'àloe vera. Ingredients naturals i molt efectius per a la cura de la pell.

Els dos ingredients per fer front a les bosses i ulleres del rostre

El cogombre és una opció perfecta per lluitar contra les arrugues. És un vegetal amb un alt contingut en antioxidants que pot ajudar a reduir la tensió entre els ulls. A més, les rodanxes de cogombre tenen propietats desinflamatòries que redueixen la inflor de les parpelles i minimitzen la notorietat de les línies d'expressió i contribueixen a nodrir i hidratar la pell.

Per això l'únic que hauràs de fer serà tallar dues rodanxes gruixudes de cogombre, prèviament refredat a la nevera. Deixa que reposi durant uns 10-15 minuts i finalment, esbandeix el teu rostre amb aigua freda i eixuga amb suavitat amb una tovallola neta.

Redueix les bosses i ulleres amb aquest remei casolà / benzoix

D'altra banda, podeu recórrer al gel d'àloe vera, un producte natural amb propietats calmants i regeneradores. Aquest producte és ideal per hidratar la delicada pell al voltant dels ulls, cosa que ajuda a reduir l'aparició d'ulleres i línies d'expressió.

Talla una fulla d'àloe vera pur i extreu el gel de la seva fulla. Neteja bé el teu rostre i eixuga'l suaument, per després aplicar aquest gel d'àloe vera fresc i pur al voltant dels ulls. Fes un massatge suau amb moviments circulars durant uns 5-10 minuts. Deixa que el gel d'àloe vera s'absorbeixi durant 10-15 minuts més i renta el teu rostre amb aigua tèbia eixugant amb cura.

Aquests dos ingredients ofereixen una solució efectiva i lliure de químics per millorar l'aparença de les arrugues al voltant dels ulls i mantenir una pell fresca i saludable.