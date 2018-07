El Moianès tanca el curs amb totes les competències d'ensenyament en marxa, i ja prepara el proper

El Consell Comarcal del Moianès ha tancat el curs escolar havent desplegat totes les competències delegades en Ensenyament, tant pel que fa la transport, com a la gestió del servei de menjador i de les beques. Acabades les classes, ara treballa per tancar les adjudicacions de cara al curs vinent.

El que va més avançat és el procés per al servei de menjador escolar, després que al ple del 2 de juliol es va aprovar per unanimitat l´adjudicació del servei de set escoles a l´empresa Fundació Catalana de l´Esplai, que serà per al proper curs amb possibilitat de pròrroga d´un any, i amb un import estimat de contractació de 288.369 euros anuals. Amb la nova adjudicació s´ampliarà el nombre de monitors millorant la ràtio actual, s´incrementarà el nombre de vetlladors per a persones amb necessitats educatives especials, i s´incorporaran més aliments de proximitat i de temporada en els menús per garantir els bons hàbits alimentaris dels alumnes. El preu del menú es mantindrà i es subrogarà el personal que requereix la normativa. Tot plegat s´ha decidit en connivència amb els ajuntaments, centres educatius, AMPAs i Consell Comarcal.

Pel que fa al transport escolar, ja s´ha tret a concurs la licitació del servei per a un curs prorrogable a dos , i per un import de 82.855 euros anuals. Es distribueix en sis rutes per desplaçar els alumnes als dos instituts de la comarca, i es treballa per poder formalitzar els contractes de cara a l´agost.

Finalment, el juny es va tancar el període de sol·licitud d´ajuts individuals de menjador, i ara el departament d´Ensenyament ho ha d´avaluar, resoldre, i informar-ne als centres i a les famílies. El curs passat es van atorgar 175 ajudes de menjador, per un import total de 102.634 euros, un 30 % més que el curs anterior.

Balanç dels serveis educatius

Al llarg del curs 2017-2018 s´ha portat a terme a set municipis l´espai de joc i estudi edu.moianès, en què han participat 70 alumnes d´entre 6 i 12 anys.

D´altra banda, i per segon any, el Consell Comarcal ha organitzat casals durant la jornada intensiva de juny a totes les escoles del Moianès. Hi han participat 263 alumnes d´infantil i primària (un 25 % més que el curs passat), i s´han creat 27 llocs de treball de persones de la comarca o rodalies que buscaven feina.