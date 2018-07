La Universitat d'Estiu del Moianès tanca portes amb un centenar de participants

Prop d´un centenar d´alumnes han pres part en un o més d'un dels diferents cursos que ha ofert terme la Universitat d'Estiu del Moainès. L´edició d'aquest any presentava una formació quadruplicada, amb dues activitats al matí i dues activitats més a la tarda.

Entre els cursos i tallers que s'han impartit hi ha hagut el taller d'expressió artística amb dibuix, pintura i natura, que constava de 15 hores lectives. Es tornava a apostar pel curs de Mindfulness per a tothom, i també repetia el més veterà dels cursos, el de les emocions, que pretenia ser una eina de millora per a la vida emocional. Finalment, el programa incloïa un sobre les claus històriques de la Catalunya actual, segles XVIII-XX.