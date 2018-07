L'Ajuntament de Moià aprova posar el nom d'1 d'Octubre a la biblioteca municipal

La biblioteca municipal de Moià, que ara no té registrat cap nom oficial, passarà a dir-se biblioteca 1 d'Octubre. És l'acord unànime a què han arribat els dos grups polítics amb representació municipal, AraMoià, que és al govern, i PDeCAT, a l'oposició.

La proposta es va sotmetre a votació en el darrer ple, després que arribés a l'Ajuntament per iniciativa ciutadana, amb una recollida de signatures impulsada pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Moià. En van aconseguir mig miler «en un parell de mesos», apunta un dels membres organitzadors, es van entrar al registre municipal, i es van sotmetre a votació del ple.

La biblioteca de Moià va ser un dels dos punts de votació en el referèndum de l'1 d'octubre, juntament amb l'escola pública Josep Orriols. De tota manera, i a causa de la tensió que va pujar de to mentre avançava la jornada, va arribar un moment a la tarda en què totes les urnes es van concentrar a la biblioteca per poder disposar d'un únic punt de votació. Va ser allà on es va muntar un front popular de defensa de les urnes per poder continuar votant, i també va ser l'espai protagonista al final de la jornada, com a punt neuràlgic des d'on l'alcalde, Dionís Guiteras, va fer públics els resultats, fora el balcó.

Per tots aquests motius, el CDR de Moià va decidir impulsar a començament d'any la campanya de recollida de firmes, va muntar parades al carrer alguns diumenges, i també es va donar la possibilitat de donar-hi suport on-line, fins aconseguir al voltant de les 500 signatures. La campanya es va acompanyar de l'edició d'uns fulletons en què l'organització es feia ressò de la mobilització i la «defensa col·lectiva» que es va fer de les urnes aquell 1 d'octubre, i apel·lava als «sentiments compartits de pertinença a una comunitat, complicitat, germanor i esperança» que hi va haver durant aquella jornada.

La inauguració, a l'octubre

Per bé que l'acord ja té el vistiplau del ple, s'ha acordat deixar l'acte institucional i d'inauguració oficial del bateig de la biblioteca per als voltants de l'1 doctubre (si és possible el mateix dia 1) per rememorar la data que es vol reconèixer. Tampoc no s'ha decidit en què consistirà l'acte, però, entre altres coses, es preveu la descoberta de la placa amb el nom.