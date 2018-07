El Moianès engega una campanya de prevenció de drogues a les festes majors

El Consell Comarcal del Moianès, conjuntament amb els Ajuntaments de comarca, ha engegat aquest estiu la campanya Com consumeixes l´Oci?. La iniciativa pretén fer un treball de prevenció i de reflexió sobre el consum de drogues durant les festes majors de la comarca.

Entenent que la prevenció i sensibilització és responsabilitat de tothom, s´ha elaborat una campanya que pretén abordar els diferents agents: els joves, les famílies i els establiments. Fonts del Consell Comarcal asseguren que «apoderar les persones joves és la primera passa per treballar la prevenció» i «això implica informar-los dels riscos i mirar de potenciar les seves habilitats per fer front a les diverses situacions en què es poden trobar». És per aquest motiu que s´ha preparat un díptic amb recomanacions davant els consums.

Per tal d'orientar a les famílies d´adolescents, s´han presentat unes recomanacions en els programes de festa major de cada municipi amb diferents idees a parlar amb els joves de la família. També s´han preparat diverses formacions per als establiments i entitats que dispensen alcohol durant les festes majors, per tal de dotar-los d´eines i estratègies per garantir unes nits de festa major sense problemes. La primera formació es va realitzar el passat 24 de juliol adreçat a les entitats i persones que gestionen les barres de les festes majors i va tenir molt bona acollida.

En alguns municipis es preveu oferir un servei d´autobús gratuït per poder assistir a les festes dels pobles veïns evitant la conducció i les barres disposaran d´aigua gratuïta i algun aliment per omplir l´estómac durant les nits.

Enguany, es durà a terme la primera edició de la campanya, no obstant ja hi ha propostes per fer el treball de prevenció un eix permanent a la comarca.