El Moianès es fa sentir amb mostres de cultura popular en un tram de gent arribada d'arreu

El tram del Moianès, que era compartit amb el Solsonès, es va convertir ahir en un aiguabarreig de diverses procedències, però això no va impedir als moianesos fer notar la seva presència, sobretot amb l'arribada dels autocars. Tanmateix, en aquest tram, les darreres samarretes que l'ANC encara tenia en estoc (800 en aquest cas) es van esgotar poc després de la 1 del migdia.

Entre el popurri de colles geganteres i grups d'animació, els bastoners d'Oló, d'una banda, i tabalers dels diables de Castellterçol i dels geganters de Castellcir, de l'altra, també van animar la festa durant el parell d'hores prèvies a l'onada sonora. I és que era un dia festiu «però també més reivindicatiu», sostenien David Vega i Ferran Güell, des dels bastoners d'Oló, per bé que «de votar ja ho vam fer, i llibertat i indepencència no es poden deslligar».

Alba Aparicio i Rubèn Valldeoriola celebraven 8 anys de casats i ahir no es van perdre la Diada. Hi eren amb el fill gran i una altra parella de Castellcir. Era una Diada «agredolça, perquè hi ha gent a la presó». A prop hi havia Pere Vilanova, barceloní però que estiueja al Moianès, amb una bandera de la independència de Taiwan, per fer un símil. Reclamava eleccions «perquè alguns partits no fan el que se'ls va demanar».