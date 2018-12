El parc de bombers de Moià denuncia manca de recursos

El personal del parc de bombers de Moià ha volgut denunciar, a través d'un comunicat, la manca de recursos dels quals disposa. En aquest sentit, assegura que l'equipament ha estat tancat més de 27 dies per diferents motius i s'ha donat de baixa un dels seus vehicles amb al qual cosa hi ha un dèficit de cobertura a la zona on dona servei. Com a mesura de pressió per aconseguir un «servei públic digne», el personal del parc ha decidit no realitzar més hores de les que tenen assignades en la jornada horària durant el mes de desembre, conscients que això pot provocar el tancament del parc.

Els bombers de Moià mostren la seva «preocupació» en veure com «la qualitat i els recursos que disposem per realitzar la nostra feina cada dia van minvant». Una situació que, asseguren, «només fa que empitjorar dia rere dia». Aquest greuge, diuen, «s'intenta compensar amb la motivació, la bona fe i professionalitat dels membres del parc, que en aquests moments estan gairebé esgotades».

Segons el comunicat, l'equipament ha estat tancat més de 27 dies per diferents motius, ja sigui cobertures d'altres parcs, serveis de llarga durada o actuacions preventives, «posant en risc els nuclis als quals donem cobertura», asseguren. El motiu principal d'aquest dèficit de cobertura, afirmen, ha estat provocat per la baixa d'un dels seus vehicles, el de segona sortida. «Això suposa que els bombers del parc de Moià només poden donar servei a un incident i que no es pugui cobrir en segones sortides com sempre havia passat». Per aquest motiu, «les poblacions dels nuclis als quals prestem servei, malauradament, estan en risc».

Per tot plegat, com a mesura de pressió «en la lluita d'un servei públic digne» els bombers del parc de Moià han anunciat no faran «més hores de les que tenim assignades en la nostra jornada horària durant el mes de desembre», conscients que l'acció pot provocar el tancament del parc. Per aquest motiu, demanen als municipis de la seva zona de cobertura «que prenguin les màximes accions preventives vers la pròpia seguretat».