Es presenta a Moià la primera Federació d'Entitats i Associacions Canines de l'estat espanyol

La Torre Nova de Casanova de Moià ha estat el lloc escollit per a la presentació oficial de la primera Federació d'Entitats i Associacions Canines de l'estat espanyol, impulsada per l'Associació Catalana d'Excursionisme Caní (ACEC) que, a més de Catalunya, té delegacions a Madrid, València, les Balears, Melilla, Astúries, i l'Aragó. La trobada, d'aquest cap de setmana, va comptar amb diverses activitats, i amb la presència de 4 protectores i la participació de més de 120 persones, amb la companyia de 45 gossos.

Entre les principals activitats que es van dur a terme, destaca la concentració de beagles, on es van sumar les associacions de Beagles Catalunya i Beagles Barcelona. També va tenir lloc una gimcana d'obstacles, una excursió de 4 quilòmetres, una exhibició del grup de recerca i rescat caní de Granollers, o una demostració de rastreig, a banda de l'habilitació d'un punt de donació de sang canina.

Sortejos i donacions

Per la seva banda, la companyia catalana TerranovaCNC, especialitzada en nutrició canina i felina, va participar a la trobada realitzant diferents aportacions amb l'objectiu de donar suport a una activitat que promou la convivència amb els animals, la tinença responsable, i la lluita contra l'abandonament animal. Així, la companyia va sortejar dos pacs entre els assistents, un per a gos i un altre per gat; va proveir als participants de motxilles amb diferents articles per als seus animals i va donar 4 palets de pinso solidaris, de 300 quilos i valorats en 150 euros cada un, a les associacions Societat protectora d'animals de Tàrrega, SOS Weimaraner, l'Anxova peluda, i Reborn.

Aquesta acció forma part del programa solidari de TerranovaCNC I Love Pet que dona cada any més de 10.000 quilos de pinso a associacions d'animals de diversos punts d'Espanya. Amb aquestes accions es pretén donar suport a les entitats que treballen en benefici del benestar dels animals.

«Donar suport a accions per la lluita dels drets dels animals i llur benestar és una prioritat per a la nostra companyia», va apuntar Sito Herrera, de TerranovaCNC. Tanmateix, «encara hi ha molt camí per recórrer», i va posar d'exemple «les 22.000 mascotes que s'abandonen anualment a Catalunya o els 138.000 gossos i gats que van ser abandonats a Espanya l'any passat».