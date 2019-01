Una ruta guiada permetrà descobrir dissabte la proposta turística de Moià

L'Ajuntament de Moià ha organitzat per a aquest dissabte una visita guiada que permetrà conèixer la ruta senyalitzada del patrimoni del nucli històric de la vila, recentment implantada. Tal i com va explicar Regió7, s'ha creat una ruta per descobrir els encants del seu nucli i difondre la història dels edificis i espais més emblemàtics que concentren els carrerons del centre de la vila, a través de 18 punts d'interès de la capital del Moianès.

El visitant es pot deixar guiar mitjançant una cinquantena d'elements gràfics que ja han estat instal·lats, començant per dues cartelleres que resumeixen la proposta i els trets principals del municipi i que fan de porta d'entrada: l'una al carrer de Richard Wagner (al costat de la plaça de l'Hospital), i l'altra a la plaça del centre d'assistència primària.

Coneix Moià, que és com s'ha batejat aquesta ruta turística, transcorre íntegrament per carrers del nucli antic i permet fer pràcticament un camí circular.

En cadascun els indrets s'ha instal·lat una placa a la façana o un tòtem que situa el visitant i detalla la història i els aspectes més rellevants. Però, a més, s'ha identificat com una veritable ruta, ja que els elements explicatius es complementen amb senyals indicatius horitzontals i plaques de guiatge específiques instal·lades a terra, de manera que el visitant disposa d'un itinerari conduït.

La visita de dissabte començarà a les 12 del migdia a la plaça Major, i en acabat hi haurà un vermut per als participants.