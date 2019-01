El Moianès tindrà geolocalitzades totes les masies per poder actuar ràpid en cas d'emergència

Guiteras i Buch, quart i cinquè per l´esquerra, amb altres autoritats, al Consell Comarcal del Moianès

Tenir identificades totes les masies de la comarca i saber exactament on es troben per poder guanyar eficiència i rapidesa si s'ha d'actuar en cas d'emergència. És el principal objectiu del conveni que han signat aquest dimecres a Moià el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i el president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras, en matèria de seguretat. «És d'una importància transcendental en una comarca que té un 80 per cent de bosc», ha apuntat Guiteras.

De fet, ha estat la signatura formal d'un acord que en el cas del Moianès ja es va començar a gestar el novembre, però és a partir d'ara que s'entra de ple en el treball de camp. Es tracta que els ajuntaments i el mateix Consell Comarcal, que són es coneixedors del territori i de la gent que hi viu, identifiquin cada una de les masies aïllades dels deu municipis, i un cop fet el llistat, el departament d'Interior s'encarregarà de geolocalitzar-les, cadascuna amb un codi segons les seves coordenades de situació, mitjançant el Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT).

El conseller Buch ha ressaltat la importància d'aquesta iniciativa «perquè tracta de com millorar les emergències i la seguretat al país», amb la doble funció de «poder trobar de seguida les masies en cas de necessitat», i que alhora aquestes puguin fer «d'alertants qualificats». En aquest sentit, posa d'exemple «l'avís que es pugui donar des d'aquestes masies d'una columna de fum o de problemes en algun camí, i com que sabrem perfectament on estan localitzades i qui són els propietaris podrem accedir molt més ràpid i treballar d'una manera molt nmés segura». Això també permetrà coordinar molt millor els cossos i dispositius d'emergència en un territori «on tenim Bombers, Mossos d'Esquadra, i Policia Local a Moià», ha destacat Guiteras.

Per ara, 102 cases identificades

Aquest treball pretén elaborar una única base de dades exhaustiva que podran compartir totes les administracions. De moment, el Consell Comarcal del Moianès en té 102 de localitzades «però segur que aquest número el multiplicarem», ha apuntat convençut el conseller.

I és que aquest mateix pla ja s'ha començat a portar a terme en comarques com Osona i el Berguedà, i l'experiència en aquests casos indica que «sempre hi ha una primera onada de masies que s'identifiquen, però després en vénen més». Buch es refereix a masies deshabitades que en un moment es tornen a habitar (una situació que, segons Guiteras, cada cop es dona més al Moianès), o a habitacles destinats a la pastura o la ramaderia però que també es volen identificar. «Estarem permanentment actuant i geolocalitzant sostres», ha assegurat Buch.

Per bé que no s'ha concretat cap calendari i que és un projecte obert en el temps, es preveu tenir la feina molt avançada en els propers mesos. A grans trets, el conveni fixa el termini d'un mes per dur a terme la llista, i un cop elaborada i validada es calculen uns tres mesos més perquè el departament d'Interior generi el codi identificador de cadascuna de les edificacions aïllades. Finalment, es donarà trasllat als ajuntaments de la comarca de la relació d'edificacions aïllades codificades dels seus respectius municipis perquè les facin arribar als seus residents. La identificació es realitza a través d'una targeta magnètica, de manera que amb una trucada al 112, els serveis d'emergència obtenen les coordenades de cada una de les edificacions.